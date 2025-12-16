El Gobierno minimiza la reunión entre Zapatero y el presidente de Plus Ultra: "Una foto no es absolutamente nada"

El Gobierno trata de restar importancia a la reunión mantenida entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente de la aerolínea Plus Ultra, celebrada apenas tres días antes de que este último fuera detenido. Fuentes del Ejecutivo insisten en que se trata de un encuentro sin relevancia y minimizan su alcance al asegurar que "una foto no es absolutamente nada", según fuentes gubernamentales consultadas tras la información publicada por El Debate.

Asimismo, subrayan que los delitos que se le imputan al directivo de la compañía "no guardan relación alguna con el Gobierno", con el objetivo de desvincular por completo tanto al expresidente socialista como al actual Ejecutivo del rescate público a la aerolínea.

El rescate de Plus Ultra, aprobado en 2021 con fondos públicos por valor de 53 millones de euros, ha estado rodeado de polémica desde su concesión. Diversos informes y formaciones políticas cuestionaron entonces la viabilidad real de la compañía y su carácter estratégico, así como sus vínculos con capital venezolano. A pesar de ello, el Gobierno defendió la operación alegando razones de interés general, una postura que mantiene intacta en la actualidad.

El expresidente ha desempeñado en los últimos años un papel relevante como interlocutor del Ejecutivo con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela además de su papel como emisario del presidente Pedro Sánchez en contactos con el fugado Carles Puigdemont.

Pese a estas conexiones, desde el Gobierno insisten en marcar distancias. Defienden que el rescate a Plus Ultra estuvo "plenamente justificado" y recalcan que, si los directivos de la aerolínea cometieron algún delito, se trataría de una responsabilidad ajena al Ejecutivo. "Los delitos que se le acusan no tienen nada que ver con el Gobierno", resumen estas mismas fuentes, que rechazan cualquier intento de vincular al Gobierno con las causas judiciales abiertas. Una reflexión que hacen antes de que el diario ABC publicara los mensajes que la UCO ha interceptado de Zapatero con el presidente de la SEPI, Bartolomé Lora.

Al mismo tiempo, en el seno del Ejecutivo se muestran críticos con el desarrollo de las investigaciones judiciales, que califican de "muy indiscretas", dejando entrever su malestar.