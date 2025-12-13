Menú
El juez deja en libertad a los tres detenidos por el caso Plus Ultra que acorrala a Zapatero

Hay, al menos, tres investigados: el presidente de Plus Ultra; su director ejecutivo; y otro empresario vinculado a las hijas de Zapatero.

Europa Press

El juez que investiga el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra durante la pandemia ha decretado libertad y retirada de pasaporte para los detenidos durante la operación llevada a cabo por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

El mencionado cuerpo de la policía judicial se personó este jueves en la sede nacional de la aerolínea para requerir cierta información al respecto del rescate otorgado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta operación se saldó con la detención de dos altos cargos de la empresa: el dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y el director ejecutivo, Roberto Roselli. La UDEF también ha detenido al empresario vinculado con la empresa de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero y a Plus Ultra, que también se llama Julio Martínez.

El titular del Juzgado de Instrucción n° 13 de Madrid, Alfredo Barrero, ha acordado la puesta en libertad provisional con las citadas medidas cautelares. Además, los investigados tendrán que comparecer los días 1 y 15 del mes en sede judicial para confirmar su permanencia en el país; algo que ha sido prohibido por la autoridad judicial. Esta causa es secreta, por lo que no ha sido conocida hasta que han trascendido los requerimientos de información que ha hecho la Policía a la aerolínea. Posteriormente, el juez se ha inhibido sobre el Juzgado de Instrucción nº 15 de la magistrada Esperanza Collazos, que es el que conoce de la causa.

El otro detenido, que no es el presidente de Plus Ultra pero también se llama Julio Martínez, tendría dos empresas que serían los principales clientes de la consultora de las hijas de Zapatero, What The Fav SL. Libertad Digital ya destapó las conexiones de la citada empresa con Venezuela. La facturación de la consultora ronda el medio millón de euros anual.

