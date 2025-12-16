El PNV revela cuál es su línea roja con Sánchez

Iñigo Ansola, el presidente de Bizkai Buru Bazar (BBB) del PNV ha desvelado cuál es "la línea roja" que el PSOE no deberá pasar si quiere seguir contando con el apoyo de su formación. En el momento en el que se demuestre judicialmente que el PSOE "está inmerso directamente en algún caso de corrupción", dejarán de secundar al actual Gobierno. Sin embargo, a su juicio, "eso aún no se ha producido", quizás en alusión a que aún no hay sentencias pese al aluvión de casos e investigaciones abiertas en los juzgados.

Las declaraciones de Ansola se han producido en una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, en la que también ha reproducido las palabras pronunciadas hace unos días por Aitor Esteban: "Así no se puede aguantar un año y medio", manifestó el presidente del PNV respecto a los "escándalos" que sacuden al Gobierno.

Ansola ha destacado que esa línea roja no es única para el PSOE ya que en otra ocasión "ya quitamos el apoyo al PP cuando quedó demostrado en una sentencia que estaba sumido en casos de corrupción". El dirigente ha recalcado que "pasará lo mismo", pero, por el momento esa sentencia "aún no se ha producido".

Continuarán exprimiendo a Sánchez

Para el presidente de BBB, la decisión de dar por terminada la legislatura y convocar elecciones le corresponde a Pedro Sánchez. Hasta entonces, en el PNV tienen "muy claro" que "existen unos compromisos con el PSOE". Unos compromisos que van a continuar pidiendo que "se cumplan" y "trabajando con empeño para que así sea".

Según Iñigo Ansola, el objetivo del PNV es que "la sociedad esté cada vez mejor, impulsar nuestro autogobierno y tener cada vez más competencias". Por ello, mientras el Gobierno siga "respirando", la formación trabajará no solo para que se cumplan los acuerdos pactados sino también por "el Estatuto de Gernika".