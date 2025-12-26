La trama llegó a Asturias: la UCO investiga comisiones de Leire y el expresidente de la SEPI en concesiones en Avilés

La trama se extiende como una mancha de aceite. Y la UCO ha detectado ya su rastro en Asturias, el feudo de la que ahora es delegada del Gobierno la socialista Adriana Lastra. La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que en esta comunidad la trama operó y podría haber cobrado una comisión de 400.000 euros en una adjudicación de un contrato del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA). El contrato se elevó a 2,8 millones de euros y su objeto era el desmantelamiento de las antiguas baterías de coque de Avilés.

La fecha de concesión de esta obra coincide con el momento de máxima explosión de los contratos sospechosos de amaño y cobro de presuntas comisiones: el segundo semestre de 2021.

Y, a juicio de la UCO, pudieron intervenir en la operación Leire Díez -una de las cabezas de la cloaca socialista-, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el empresario Antxon Alonso y socio de Santos Cerdán en Servinabar.

La operación es importante. No solo porque amplía el radio de acción de la trama y demuestra que su operatividad abarcaba toda España y hasta obras en Marruecos, sino porque del total de cinco obras sospechosas que analiza por el momento, esta justificaría más de la mitad de los 750.000 euros en comisiones detectados entre 2021 y 2023 en el grupo de los tres protagonistas citados -Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández Guerrero- y en su relación con contratos y ayudas vinculadas a sociedades de la SEPI.

Entre las operaciones investigadas hay que recordar que ha aparecido también el rescate de la empresa Tubos Reunidos, cuyo coste se elevó hasta los 112,8 millones de euros y del que se habría derivado una presunta comisión de 115.000 euros.

Otra de las operaciones bajo investigación se centra en los 17,32 millones de euros concedidos por la Sociedad Estatal de Promoción y Desarrollo Empresarial (Sepides) a la empresa Arapellet, dependiente de Forestalia. Esta última habría justificado una comisión de 200.000 euros.

Entre el resto de operaciones también se encuentra un contrato menor de la empresa pública Mercasa a Servinabar -la sociedad de la que eran socios Antxon Alonso y Santos Cerdán-.

Hay que recordar que, como ya ha publicado Libertad Digital, la cloaquera del PSOE Leire Díez, el empresario Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, aprovecharon sus "influencias" en los Ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez para cobrar comisiones ilegales. El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, investiga ya este caso por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Y, según ha podido saber Libertad Digital, "Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández usaban sus influencias en los Ministerios de Hacienda de María Jesús Montero o de Transición Ecológica durante la etapa de Teresa Ribera para conseguir mordidas a través de la concesión de adjudicaciones o subvenciones públicas. Dicha influencia habría servido para amañar al menos cinco contratos que los investigadores cifran en un total de 132.955.664 euros. En esta trama delictiva que se investiga, habría jugado un papel clave el ya exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán".

"Las comisiones ilegales obtenidas por los tres no se pueden explicar si no estuviesen respaldados por personas muy importantes de la Administración del Estado. En principio, la investigación se centra en dichos contratos, aunque no se descartan otras ramificaciones del caso. Esta trama de corrupción llevaría varios años operando, posiblemente comenzó su actividad tras la pandemia del covid-19 del año 2020", añaden fuentes de la investigación.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "los tres investigados, a pesar de provenir de orígenes muy distintos, integraban un grupo de WhatsApp llamado Hirurok (que significa en euskera los tres juntos) en el que trataban y negociaban las comisiones ilegales y los porcentajes de beneficio que obtendrían tras conseguir determinados contratos públicos".