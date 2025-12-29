Feijóo desgrana los diez fracasos que certifican "el colapso del sanchismo"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este lunes su balance del año demoledor del Gobierno de Pedro Sánchez en 2025 enumerando lo que considera los "diez fracasos" que evidencian el "colapso total del sanchismo". Desde la sede del partido, Feijóo no ha escatimado en críticas hacia un Gobierno que ha perdido capacidad de gestión, credibilidad internacional y control parlamentario, al tiempo que se encuentra sumido en escándalos de corrupción y acoso sexual.

Feijóo ha desgranado en diez puntos los fracasos de Sánchez:

La debilidad parlamentaria al "no contar ya con el apoyo de sus socios" y ante la falta de Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2023, incumpliendo con el mandato constitucional. La vivienda que se ha situación como una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía. El apagón al que le siguieron "meses de oscurantismo" sobre las causas del mismo. La política migratoria que Sánchez ha utilizado como "arma política" utilizando el reparto de menores no acompañados como "herramienta de negociación" con el PNV y Junts. En política internacional, Feijóo ha asegurado que Sánchez ha cruzado varias "líneas rojas", señalando que se negó a felicitar a la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, por "intereses personales y económicos". La "incapacidad de gestión" del Gobierno para aplicar los Fondos Europeos. La juventud, a la que Sánchez ha condenado "a una precariedad vital". La desprotección de las familias, que ven cómo el precio de la cesta de la compra no deja de subir. La desprotección de las mujeres tras los escándalos de acoso sexual en filas socialistas y los fallos de las pulseras antimaltrato. La corrupción, que "es imposible de abarcar" por la cantidad de casos y ramificaciones que salpican al Gobierno, al PSOE y al entorno personal del presidente Sánchez.

En este sentido, Feijóo ha vaticinado que 2026 será "el año del cambio". "Todo ha comenzado en Extremadura", ha asegurado el líder del PP con la mirada en las próximas citas electorales en Aragón, Andalucía y Castilla y León. El líder del PP se ha comprometido a "revertir la situación" de España, que ha calificado de "muy grave" y que, a su juicio, atraviesa "la decadencia". "España ya ha roto con Sánchez y nuestro deber es construir la alternativa", ha incidido.

"España no ha tenido un gobierno que mintiera tanto como este", ha sostenido Feijóo que ha recordado que este año el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz ha sido condenado por la justicia por un delito de revelación de secretos contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Relación con Vox

"Nuestro cordón sanitario será Bildu y no Vox", ha reiterado Feijóo, de cara a posibles alianzas futuras tras las elecciones en Extremadura, en las que PP y Vox lograron el 60% de los votos.

Feijóo ha dejado claro que una repetición electoral "es una falta de respeto a los ciudadanos" así como "una irresponsabilidad de los partidos que se miran el ombligo" por no facilitar que gobierne en partido más votado.