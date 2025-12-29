Vox y el 'índice Hacendado'

Habrá reparado el lector en que nadie dice en voz alta que el Ibex-35 español ha sido el mercado financiero más rentable del planeta Tierra en 2025, pero resulta que lo ha sido. Lo esconde pudorosamente la izquierda porque su atávica beatería doctrinal la sigue empujando a barruntar que eso de ganar dinero es pecado. Y lo esconde la derecha porque tan insólito milagro, qué le vamos a hacer, ha sucedido con los rojos en la Moncloa. Así que lo esconde todo el mundo. En 2026, por cierto, es bien probable que el Ibex vuelva a devenir otra vez el mercado más rentable del Universo.

Si algo así hubiera ocurrido hace sólo diez años, Pedro Sánchez ganaría las elecciones por mayoría absoluta. Podría decir misa la UCO que el PSOE arrasaría; pero todos sabemos, empezando por el propio Sánchez, que el PSOE va a perder las próximas, quizá por goleada; las va a perder, entre otras cosas, porque a la menguante clase media hispana actual le da igual que el Ibex se haya convertido en una mina de oro, que la tasa de empleo crezca a velocidad de crucero nunca antes vista, o que la expansión continua de nuestro PIB cause la asombrada admiración de la OCDE en pleno. Y es que el grueso de nuestra clase media ya no puede invertir en bolsa, pues carece de capacidad significativa de ahorro, ni compite con los inmigrantes recién llegados del Tercer Mundo por conseguir empleos cutres, mal pagados y de nula cualificación.

De ahí que esas mismas estadísticas macroeconómicas que desatan la incontenible euforia oficial resulten por entero ajenas a sus vidas. Yo utilizo un indicador muy personal para predecir la conducta en las urnas de esa jodida clase media nuestra, la ahora en lento pero inexorable proceso de extinción; lo he bautizado "índice Hacendado" y me sirve para estimar el crecimiento de la extrema derecha tomando como referencia el aumento de las ventas de la marca blanca del Mercadona. A más Hacendado en los carritos del súper, más votos a Vox el día de las elecciones. No falla.