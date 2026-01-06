Zapatero en la cuerda floja: estas son las tres investigaciones que cercan al expresidente y amigo de Maduro

José Luis Rodríguez Zapatero tiene motivos de sobra para estar preocupado estos días. Sobre sus actos no pesa una investigación: pesan tres, una de EEUU y dos de España. Y es que su nombre ha aparecido tanto en la investigación por las relaciones con el narcotráfico de Venezuela, como en los tratos previos de Air Europa para implantarse en Venezuela como aerolínea estratégica, como —más allá del caso Koldo— en la investigación por presunto blanqueo de otra de las aerolíneas rescatadas por el Gobierno de Pedro Sánchez: Plus Ultra.

La DEA norteamericana hace ya años que investiga todas las conexiones de la narcodictadura venezolana con líderes en el exterior para blanquear sus actuaciones. El propio exjefe de los Servicios de Inteligencia de Hugo Chávez, el 'Pollo' Carvajal ha apuntado a Rodríguez Zapatero como uno de los hombres de contacto y negocios permanentes de la narcodictadura en asuntos como el petróleo o el oro de este país, por medio del hermano de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez. Y esas investigaciones han permitido ya un contacto e intercambio de información con los equipos de investigación españoles en las causas abiertas judicialmente, que no cuentan con Zapatero como imputado, pero no dejan de rodear su nombre.

Esas líneas de investigación nacionales son dos: la trama Koldo y el caso Plus Ultra. Con respecto al primero, Víctor de Aldama ya ha desvelado y la UCO ha confirmado una presencia de Zapatero en los compases previos a la intervención de la trama oficial. Unos pasos en los que Zapatero habría ayudado en los planes de expansión en Venezuela de Air Europa. Pero Aldama también ha aportado una denuncia extra: la de presunto cobro de 10 millones de euros en comisiones por parte de Zapatero y por medio de Panamá a cambio del impulso del rescate de Plus Ultra.

Las conversaciones intervenidas en el caso Koldo, por otra parte, han confirmado la presencia de Zapatero en negocios venezolanos y han plasmado incluso una competencia por los negocios entre la trama de Koldo y José Luis Ábalos y el expresidente del Gobierno.

Primera querella en la AN contra el expresidente

Hay que recordar que la asociación Hazte Oír ha interpuesto ya una primera querella en la Audiencia Nacional contra el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por su "colaboración con la estructura criminal" del dictador venezolano recientemente capturado por Estados Unidos, Nicolás Maduro. La asociación sostiene que la actuación de Zapatero "no se limitó a un papel político o diplomático, sino que habría contribuido de forma decisiva a apuntalar y facilitar la operativa internacional del régimen de Nicolás Maduro".

De igual manera, al margen de la solicitud de comparecencia de Zapatero en calidad de investigado, Manos Limpias también ha solicitado la declaración como testigos del empresario Víctor de Aldama, el exministro de Transporte José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García. Todos ellos, encausados en la misma Audiencia Nacional por su pertenencia a la trama Koldo.

La querella sostiene que entre Zapatero y Nicolás Maduro "existía una relación de afinidad, confianza y cooperación que trascendía la mera cortesía institucional" y la asociación apunta a que el expresidente español "se convirtió en un colaborador necesario de todas las actividades realizadas por Nicolás Maduro y su gobierno, incluidas las delictivas perseguidas penalmente por las autoridades y tribunales norteamericanos". Y esa clave puede explicar su capacidad de presión o gestión en materias como los rescates de Plus Ultra o Air Europa pagados por el Gobierno de Pedro Sánchez a dos compañías con claros intereses venezolanos.

En el escrito la asociación de la citada querella también se hace referencia a la relación de Zapatero con Delcy Rodríguez, "figura central del régimen y señalada en diversos contextos como integrante del núcleo de poder que conforma la estructura acusada penalmente". En concreto se hace referencia a los mensajes publicados por la prensa en los que Zapatero se refería a Delcy como su 'amiga'.