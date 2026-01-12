Sumar, el partido de Yolanda Díaz, está maniobrando para controlar aún más las aulas y el libre pensamiento de los alumnos españoles. La formación de extrema izquierda quiere que la Ley de Memoria Democrática se cumpla a rajatabla y ahora exige al Gobierno de Pedro Sánchez imponer una especie de policía educativa que vigile y asegure que se imparte contenido antifranquista en las aulas.

En una Proposición no de Ley presentada antes de Navidad, los de Yolanda Díaz defienden que la Ley de Memoria Democrática "establece taxativamente que la educación incluirá en sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática". Y es por ello que Sumar quiere actualizar y adecuar los contenidos de historia en la Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato.

Según la formación de extrema izquierda "la dictadura franquista y la lucha democrática son muy desconocidas entre la población más joven". En este sentido, Sumar asegura que la Ley de Memoria Democrática, "permitirá asentar los valores cívicos y contribuirá en la formación de ciudadanas y ciudadanos más críticos, libres y tolerantes".

"La memoria democrática es imprescindible, especialmente en casos como el español, porque durante décadas, ya en democracia, las administraciones públicas no garantizaron los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y donde las políticas públicas obviaban la preservación de la memoria histórica. Se ha privado durante décadas a las nuevas generaciones de un conocimiento y comprensión de nuestro pasado bajo los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición", explican desde Sumar.

"Represión franquista"

"Es una obligación de los poderes públicos poner en conocimiento de las nuevas generaciones tanto la represión franquista sufrida durante la Guerra Civil, la Dictadura y la Transición como la resistencia democrática para comprender y sostener los fundamentos de la convivencia democrática. Tampoco debemos olvidar el papel histórico que tuvo España durante la colonización de África y América, que siguen presentes en nuestras relaciones políticas actuales", añaden los comunistas.

En este sentido, la Ley de Memoria Democrática establece que "el sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas", por lo que "las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluyan formaciones, actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática".

"La entrada de partidos como PP y VOX en varios gobiernos autonómicos ha provocado derogaciones e incumplimientos de las leyes de memoria. Uno de los casos más relevantes es Andalucía, donde gobierna con una mayoría absoluta el Partido Popular, y se está dando un desmantelamiento tácito de las leyes de memoria que fueron pioneras en el conjunto del Estado. Otro ejemplo, es el gobierno de Aragón, que deroga la anterior norma de Memoria y la sustituye por una "Ley de Concordia" que niega el papel de la memoria como deber público, elimina instituciones memoriales y evita mencionar el franquismo", critican desde la formación de Yolanda Díaz. En contraposición, Sumar pone como ejemplo de buen hacer a comunidades como Navarra o Cataluña que "han renovado su compromiso en torno a Memoria Histórica".

Manuales y vídeos antifranquistas

Por todo ello, Sumar exige al Gobierno "desarrollar un plan estatal de formación del profesorado en materia de Memoria Democrática, Derechos Humanos y cultura de paz, en colaboración con las comunidades autónomas", además de "elaborar materiales didácticos oficiales, -manuales, recursos digitales y audiovisuales- que aborden de forma rigurosa la historia de la Guerra Civil, la Dictadura franquista y la Transición democrática".

Y no solo contenido antifranquista, también piden hacer hincapié en el proceso de colonización de África y América por parte de España, "evitando así la proliferación en las nuevas generaciones de visiones sobre nuestro pasado revisionistas o negacionistas de la represión franquista, y la colonización".

Para llevarlo a cabo, según Sumar, será necesaria "la creación de una Unidad de Coordinación para la Memoria Democrática en el ámbito educativo, dependiente del Ministerio de Educación, que supervise el cumplimiento de la ley y evalúe periódicamente, junto a las comunidades autónomas, la aplicación de las medidas".

Por último, Sumar maniobra para "instaurar jornadas escolares oficiales dedicadas a la Memoria Histórica, con el fin de promover el conocimiento, la reflexión y la transmisión de los hechos acontecidos durante el siglo XX en España".