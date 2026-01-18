Menú
Sánchez y Feijóo cancelan su reunión tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad

"Toda la atención debe estar en la emergencia", traslada el líder del PP.

EFE

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escrito a Pedro Sánchez para pedirle suspender la reunión agendada este lunes a las 18.00 en Moncloa, dada la magnitud del accidente ferroviario que ha tenido lugar a última hora de la tarde este domingo.

En el encuentro, Feijóo y Sánchez tenían previsto hablar de la situación en Ucrania y el posible envío de tropas de paz al país. El PP quería también recibir información sobre el aumento del gasto en defensa, Groenlandia y el nuevo modelo de financiación autonómica pactado entre el PSOE y ERC.

El martes Sánchez tiene previsto recibir a Sumar. La reunión, prevista para las 10:00 horas, contará con la presencia de la portavoz parlamentaria del espacio, Verónica Martínez Barbero, y no con la de la vicepresidenta segunda y líder de la formación, Yolanda Díaz.

Después se verá también con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a las 11:00 horas, tras haber cerrado con Oriol Junqueras el polémico modelo de financiación. El jueves, la ronda de contactos continuará con Bildu y el PNV. Junts se ha descolgado.

En España

