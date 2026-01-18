Sánchez y Feijóo cancelan su reunión tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escrito a Pedro Sánchez para pedirle suspender la reunión agendada este lunes a las 18.00 en Moncloa, dada la magnitud del accidente ferroviario que ha tenido lugar a última hora de la tarde este domingo.

Las noticias que llegan de Córdoba son muy graves y dolorosas, y nada hay más urgente ahora que atender a las víctimas y a sus familias. Por ello, acabo de escribir a @sanchezcastejon para proponerle suspender el encuentro que teníamos previsto para mañana. Toda la atención… — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 18, 2026

En el encuentro, Feijóo y Sánchez tenían previsto hablar de la situación en Ucrania y el posible envío de tropas de paz al país. El PP quería también recibir información sobre el aumento del gasto en defensa, Groenlandia y el nuevo modelo de financiación autonómica pactado entre el PSOE y ERC.

El martes Sánchez tiene previsto recibir a Sumar. La reunión, prevista para las 10:00 horas, contará con la presencia de la portavoz parlamentaria del espacio, Verónica Martínez Barbero, y no con la de la vicepresidenta segunda y líder de la formación, Yolanda Díaz.

Después se verá también con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a las 11:00 horas, tras haber cerrado con Oriol Junqueras el polémico modelo de financiación. El jueves, la ronda de contactos continuará con Bildu y el PNV. Junts se ha descolgado.