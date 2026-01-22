El cambio de criterio en la velocidad de los trenes activa las alertas en PP y Vox

Este martes, antes de que tuviera lugar el segundo accidente ferroviario mortal en apenas 48 horas, Adif informaba de que limitaba la velocidad en un tramo del trayecto Madrid-Barcelona a 160 km/h. Una medida que defendió como "preventiva", tras el accidente de Adamuz. Horas después, y pese a la muerte de otro maquinista, el ministro Óscar Puente anunciaba que se restablecía el límite. Las quejas de los maquinistas forzaron una rectificación y se volvió a rebajar a 160, añadiendo recortes en el trayecto Madrid-Valencia.

La primera decisión de reducir el límite de velocidad ya hizo saltar las alarmas en PP y Vox, que exigieron en X explicaciones. El partido de Alberto Núñez Feijóo lo hacía a pesar de la tregua política decretada durante los tres días de luto oficial, en señal de respeto por las víctimas. Según fuentes de la cúpula del partido, el segundo fallecimiento motivaba que se tomara la decisión de romper el silencio para exigir explicaciones, como hacía este miércoles el vicesecretario Juan Bravo.

En el caso de Vox, Santiago Abascal advertía a primera hora del miércoles de que el cambio de velocidad le parecía una decisión "autoinculpatoria" del Gobierno de Pedro Sánchez, al que señalaba porque "la corrupción mata". "Esta es una más de las catástrofes que estamos viviendo bajo este Gobierno", decía en un foro con empresarios en Madrid, después de que el martes su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, anunciara la petición de comparecencia en el Congreso de Óscar Puente.

Las preguntas sin respuesta

El PP se reserva todavía esa baza para más adelante. "Estamos en el tiempo de exigir información y explicaciones, ya habrá tiempo de pedir responsabilidades", trasladan fuentes del partido, que no descartan la posibilidad de que el Gobierno oculte información o no diga la verdad sobre la investigación que se lleva a cabo, como ya ocurrió con el apagón.

El Ejecutivo trasladó a medios cercanos que no existían muescas en los trenes que habían pasado por Adamuz aquel día, antes de que El Mundo desvelara justo lo contrario. El dato es determinante para conocer la responsabilidad del Gobierno en la tragedia, ya que un mal estado de la vía lo señala directamente. De ahí que el PP criticara la filtración del audio que hablaba de un posible "enganchón", ya que alimenta la tesis contraria sobre las condiciones de la red como causa.

"Si el estado de las vías obliga a reducir la velocidad, ¿por qué se hace ahora y no antes de que hubiera fallecidos?", se preguntaba Bravo en rueda de prensa, que denunciaba la "falta de previsión, las contradicciones y la alarma generada", insistiendo en denunciar que, a día de hoy, el Gobierno todavía no les ha llamado para darles datos, como dijo Feijóo desde Adamuz el pasado lunes.

Bravo también se preguntaba "cuál es el estado real de las vías españolas", "el riesgo real" y "qué ha motivado" tantas decisiones y afirmaciones contradicciones por parte del Gobierno en las últimas horas. "¿Conocía Óscar Puente las alarmas, los avisos, las incidencias, los recortes en mantenimiento, el deterioro de la red y la rotura de la vía?", añadía, recordando que antes, la izquierda llamó "asesino" a Carlos Mazón o a insultar a los gestores en plena ola de incendios.