El Gobierno ignora la represión y los actos vandálicos para defender el Mundial de 2030 con Marruecos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido ante Sumar que está "plenamente comprometido" con la organización del Mundial de 2030 con Marruecos "desde el punto de vista deportivo" y también "con los principios de respeto a los derechos humanos, la sostenibilidad y la inclusión social". Lo ha hecho sin pronunciarse sobre la represión del régimen marroquí tras las protestas de los últimos meses ni tampoco sobre los actos vandálicos de Marruecos en la Copa de África, que tuvo al país vecino como anfitrión y que ha dejado aún más tocado al régimen de Mohamed VI.

De este modo, el Ejecutivo responde a una pregunta escrita de los diputados de Izquierda Unida Enrique Santiago y Toni Valero, quienes le pedían pronunciarse sobre la coherencia de la participación española (además de la marroquí y portuguesa) en el Mundial y por las medidas que se están adoptando para apoyar el respeto a los Derechos Humanos, después de las limitaciones al derecho de manifestación y las "detenciones sistemáticas" en el país vecino.

El Ejecutivo también añade que la reciente creación de la Comisión Interministerial, la implementación del II Plan de Derechos Humanos y las garantías aprobadas el 30 de julio "reflejan ese compromiso" y la voluntad de que el evento sea "un referente positivo para el deporte y la sociedad en su conjunto". En este sentido, el Gobierno subraya que este "firme compromiso" con la protección y promoción de los derechos humanos se extiende a todos los ámbitos de su acción política, tanto a nivel nacional como internacional, y recuerda que España, como miembro activo de la UE y de conformidad con la legalidad vigente, vela por la garantía de los derechos humanos.

El Gobierno sostiene que España "se compromete" a defender los derechos humanos al firmar y formar parte de numerosos tratados, convenios y textos normativos, tanto a nivel internacional como nacional, para dejar claro que, con ello, el Ejecutivo "garantiza la plena observancia de los Derechos Fundamentales y las libertades públicas en todas las áreas de su gestión".

Sin embargo, Moncloa no se ha pronunciado sobre las continuas polémicas que están teniendo lugar en Marruecos. Es decir, el Gobierno ha omitido por completo hacer mención a la represión del régimen después de las protestas que han tenido lugar en los últimos meses como tampoco ha dicho nada sobre los actos vandálicos que han ocurrido en la Copa África, donde Marruecos ha quedado aún más en el punto de mira por no ser un socio fiable para acoger la copa del mundo.

Marruecos, en la diana por su gestión en la Copa África

En este sentido, conviene recordar que durante este mes de enero, el país vecino ha acogido la Copa África, competición que ha dejado en muy mal lugar a Marruecos. No solo por perder, sino por la suma de actos vandálicos que han cometido: desde mandar a los recogepelotas a acosar al portero rival intentando robarle la toalla hasta atacar a algunos aficionados visitantes durante los encuentros.

Esta competición era el escaparate perfecto para demostrar que Marruecos estaba preparado para acoger al Mundial junto a España y Portugal. Sin embargo, ha resultado ser todo lo contrario y el país queda aún más señalado.