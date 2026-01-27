Una activista y exsecretaria del PCE revienta el Congreso a gritos tras caer el decreto antidesahucios

La sesión parlamentaria que ha acabado con la caída del denominado 'escudo social' ha estado marcada no solo por el resultado de la votación, sino también por un incidente en la tribuna de invitados. Felicitas 'Feli' Velázquez, activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Madrid y exsecretaria de Movimientos Sociales del Partido Comunista de España (PCE), ha sido expulsada del Congreso tras increpar en varias ocasiones a la bancada del Partido Popular.

La activista ha gritado "no tenéis vergüenza" durante el debate en el que PP, Vox y Junts han votado en contra del decreto ley ómnibus impulsado por el Gobierno, un texto que incluía, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones y la prórroga de la suspensión de desahucios y de los cortes de suministros básicos para personas consideradas vulnerables. Según ha podido saber Libertad Digital, ha sido Izquierda Unida la que ha gestionado con el Congreso la invitación de un pequeño grupo de personas, entre ellas Felicitas Velázquez.

Tras el incidente, la secretaria general de Podemos y diputada, Ione Belarra, se ha referido a lo ocurrido en un mensaje en redes sociales: "Una señora le acaba de decir a la cara en el Congreso a PP, VOX y Junts lo que son: SINVERGÜENZAS. Después de que haya caído el real decreto ley de protección contra los desahucios. En las calles y en el Congreso nos van a tener enfrente".

Esa "señora" a la que aludía Belarra es Felicitas Velázquez, una figura conocida en el activismo antidesahucios y con una trayectoria política vinculada al PCE, formación en la que ocupó responsabilidades orgánicas relacionadas con los movimientos sociales.

Una señora le acaba de decir a la cara en el congreso a PP, VOX y Junts lo que son: SINVERGÜENZAS. Después de que haya caído el real decreto ley de protección contra los desahucios. En las calles y en el congreso nos van a tener enfrente. — Ione Belarra (@ionebelarra) January 27, 2026

Además de su labor en la PAH, Felicitas Velázquez ha estado vinculada a la Asociación Mupali de Leganés (Madrid), una entidad con sede en el entorno del Partido Comunista de España y relacionada con iniciativas de carácter social y vecinal en el municipio. Su actividad se ha desarrollado fundamentalmente en el ámbito del activismo por el derecho a la vivienda y la defensa de políticas públicas de carácter social.

El nombre de Velázquez también figura entre los firmantes de distintos manifiestos que han llamado a la unidad de las fuerzas progresistas. Entre ellos, el manifiesto "Ahora sí", impulsado por la Fundación Espacio Público, que aboga por la recuperación de políticas sociales y por la suma de fuerzas electorales de la izquierda con el objetivo de "articular una alternativa política común".

La expulsión y la intervención policial

Tras los gritos dirigidos a los diputados, los servicios de seguridad del Congreso han procedido a su desalojo de la tribuna. A la salida del Palacio de las Cortes, agentes de la Policía Nacional han tomado sus datos personales, sin que se produjera su detención.

Velázquez ha explicado posteriormente que llevaba desde las 12:00 horas asistiendo al pleno y escuchando, según sus palabras, las "vergonzosas" intervenciones del Partido Popular y Vox en relación con el decreto. Además, ha asegurado que le ha resultado "muy difícil" contenerse ante los argumentos expuestos por estos grupos parlamentarios.

La activista ha sostenido que la negativa al decreto tendrá un impacto directo sobre decenas de miles de familias. Según ha afirmado, desde la PAH acompañan "día a día" a unas 60.000 familias vulnerables en procedimientos judiciales y lanzamientos.

Tras su expulsión, Velázquez ha llegado a acusar al PP de "cometer un crimen" al votar contra la norma. También ha reprochado a la derecha que sitúe la okupación como uno de los principales problemas del país, cuando, según ha defendido, representa "un 0,01%".

A su juicio, el verdadero problema es la escasez de vivienda social y la falta de voluntad política para abordarla. Asimismo, ha afirmado que los partidos de derechas "no tienen ninguna voluntad política de resolverlo, sino que defienden a los de siempre, a quienes especulan y echan a familias a la calle".

Los antecedentes de 'Feli'

No es la primera vez que Felicitas Velázquez se ve envuelta en un episodio revolucionario. En enero de 2017, fue detenida junto a otros tres activistas cuando intentaban paralizar el desalojo de una familia con tres menores en el barrio madrileño de Vallecas.

En aquel operativo, agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) actuaron en una vivienda situada en la plaza Doctor Lozano. Tras prestar declaración en comisaria, los detenidos quedaron en libertad. El PCE denunció entonces un uso "desmedido" de la fuerza y confirmó que Velázquez, dirigente del partido en ese momento, figuraba entre las personas arrestadas.

El incidente protagonizado por la activista se ha producido en una jornada de máxima tensión política, en la que el Gobierno no ha logrado sacar adelante el decreto ómnibus. La norma, que mezclaba medidas sociales como las pensiones con la prórroga del decreto antidesahucios, ha sido rechazada por una mayoría parlamentaria. La caída del texto supone la reactivación progresiva de miles de procedimientos de desahucio paralizados desde 2020.