Podemos ha celebrado como una "victoria" la regularización extraordinaria de inmigrantes sin papeles aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha anunciado que trabajará por conseguir que puedan votar facilitando su nacionalización o cambiando la ley que regula el derecho al voto. Así lo ha asegurado la eurodiputada y secretaria política de la formación, Irene Montero, que ha defendido la "teoría del reemplazo": "Ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con personas migrantes, con gente trabajadora", ha proclamado.

Montero ha participado este sábado en Zaragoza en un mitin de Podemos dentro de la campaña electoral del 8F junto a la secretaria general y diputada Ione Belarra y la candidata de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia del Gobierno de Aragón, María Goikoetxea.

La eurodiputada de Podemos ha reivindicado que "papeles son derechos" y que no se trata de "un regalo" a los inmigrantes, sino de una "deuda pendiente" porque "ningún ser humano es ilegal". Y ha pedido "por favor" a las personas "migrantes y racializadas" que "no nos dejen solas con tanto facha".

Por ello, se ha mostrado favorable al "reemplazo", "el de fachas, racistas y vividores", con las personas trabajadoras de este país, "tenga el color de piel que tenga", ha aclarado después de aludir a las deportaciones de Estados Unidos, el "miedo" con el que asegura también viven los inmigrantes sin papeles en España y de cargar contra quienes "rabian" y "derraman lágrimas" por este acuerdo, como el líder de Vox, Santiago Abascal, al que ha identificado como un "macho ibérico" y "un señorito que vive de los demás" y que quiere pasearse en un caballo "porque eso de lavar los platos no le pega" y "seguir teniendo esclavos y esclavas para él después decir que es muy español y mucho español, tanto que habla de las paguitas".

En esa misma línea la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado lo que considera un "sufragio censitario" frente al que ha llamado a lograr el derecho al voto de los inmigrantes porque "si vives aquí, tienes que tener derecho a votar aquí, para que sepas a dónde van tus impuestos". Bajo la creencia en el "humanismo" y en que "somos un único pueblo, el pueblo humano", Podemos defenderá los derechos de todos, "cueste lo que cueste".

La diputada de los morados ha mostrado al público asistente un botecito "casi lleno" en el que viene recogiendo "lágrimas de fachas y racistas" tras el acuerdo de regularización masiva. "Están rabiosos. Querían a las personas migrantes y racializadas debajo del zapato, sin derechos, precarizada, teniendo que aceptar cualquier condición laboral en el trabajo, pero con Podemos no", ha valorado antes de instar a los inmigrantes a que "se levanten y trabajen con nosotras por un país decente, por los servicios públicos, que vayan para arriba y que se metan en política".