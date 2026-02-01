Zapatero admite que cobró cientos de miles de euros del empresario detenido por la trama de Plus Ultra

José Luis Rodríguez Zapatero cobró durante seis años 75.000 euros brutos anuales por labores de consultoría para Julio Martínez, el empresario relacionado con la aerolínea Plus Ultra y que fue detenido en el marco de la investigación del uso al que se dio el dinero del rescate de la aerolínea.

Según informa este domingo El Mundo, Zapatero ha recibido este dinero de forma directa de la empresa de Martínez, Análisis Relevante, sin facturar a través de alguna sociedad, y además ha declarado estos ingresos en sus declaraciones a Hacienda.

El diario de Unidad Editorial se ha puesto en contacto con el expresidente, que ha reconocido los cobros y ha asegurado que se trata de un "trabajo de consultoría" perfectamente legal que se ha desarrollado "a través de informes, reuniones, viajes, seminarios o publicaciones".

El Mundo asegura que tiene constancia de al menos uno de esos informes, fechado en marzo de 2020 y que tenía como tema la situación geopolítica mundial. La información no concreta más sobre la longitud o la profundidad del informe.

Julio Martínez fue contratado por Plus Ultra para facilitar los negocios de la compañía con la dictadura venezolana, cobrando de la aerolínea al menos 500.000 euros, además de otros pagos de empresas británicas o de una establecida en Gibraltar.

Además, Martínez saltó a la fama hace unas semanas al descubrirse que se había reunido con Zapatero pocos días antes de ser detenido, en un encuentro que tuvo detalles muy llamativos, como desarrollarse en su mayor parte en una zona sin cobertura telefónica muy cercana al centro de Madrid, el conocido monte de El Pardo.

Poco después de ese encuentro y antes de ser detenido, Julio Martínez empezó a borrar contenido de sus teléfonos móviles y a eliminar correos electrónicos, lo que ha despertado las lógicas sospechas sobre un posible soplo que el empresario habría recibido, coincidiendo con los días en los que mantuvo su extraña reunión con Zapatero.