El presidente que cocina arroces y busca revalidar el poder: la cara más personal de Jorge Azcón

Jorge Azcón Navarro (Zaragoza, 1973) llega a la jornada electoral como Presidente de Aragón y, según los sondeos, como claro vencedor de las elecciones autonómicas. Su trayectoria política está estrechamente ligada al municipalismo, una etapa que ha definido tanto su estilo como su manera de entender la gestión pública.

Es el menor de los cinco hijos de Amada Navarro y Julio Azcón. Su padre fue futbolista del Real Zaragoza en los años cincuenta, donde militó durante cuatro temporadas. Ambos progenitores fallecieron recientemente: su madre en noviembre de 2021, a los 85 años, y su padre en mayo de 2022, a los 90.

Se crio en el centro de Zaragoza, en las inmediaciones de la calle San Miguel y el Coso, aunque cursó sus estudios fuera del casco urbano. Pasó por el colegio Teresianas del Pilar, de carácter concertado y religioso, y posteriormente por el Juan de Lanuza, un centro privado considerado entre los más prestigiosos del país, una etapa que él mismo ha señalado como determinante en su formación personal.

La familia ha tenido siempre un peso central en su vida. Azcón ha hablado abiertamente del fallecimiento de uno de sus hermanos, Quino, el mayor de los cinco, una pérdida que reconoce como uno de los episodios más duros de su trayectoria personal. En declaraciones a El Mundo, subrayó: "Somos cinco hermanos, uno murió pero siempre seremos cinco hermanos. Aunque murió con 50 años lo llevamos muy bien". Según recogía El Periódico de Aragón en 2019, quienes le conocen aseguran que fue su principal referente vital, una figura cuya influencia todavía se percibe en su manera de expresarse y de relacionarse.

Vida familiar, amistades y aficiones

Casado desde 2002 con la abogada Ana Belén Blasco, a quien conoció durante su etapa universitaria en Zaragoza, Jorge Azcón es padre de dos hijos, Belén y Jorge. Sobre el inicio de su relación, el presidente relató en una entrevista recogida por LOC: "La primera vez que me fijé en ella llevaba un vestido rojo, fue un flechazo". Tres años después de pasar por el altar nació su primera hija y, posteriormente, su hijo, al que se refiere habitualmente como "Jorgito", un diminutivo que reserva, según ha explicado, para las personas más cercanas.

Más allá del ámbito doméstico, Azcón mantiene amistades de largo recorrido y una relación estrecha con otros dirigentes autonómicos del Partido Popular, con los que comparte encuentros privados y vacaciones como Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia.

Entre sus aficiones destacan el esquí —que practica con frecuencia en estaciones del Pirineo aragonés como Formigal y Candanchú—, la tauromaquia y, especialmente, la cocina. La paella y los arroces se han convertido en su seña de identidad más reconocible fuera del ámbito institucional. Según ha explicado en redes sociales, aprendió a preparar este plato en Valencia, durante la etapa universitaria de uno de sus hermanos, Julio, y asegura que "la paella es mi plato estrella".



Tal y como contó en Heraldo de Aragón, "Disfruto mucho con una buena comida con la familia y los amigos. Y me gusta cocinar en esas ocasiones, se me dan especialmente bien los arroces". El próximo guiso, según ha señalado, será el 8 de febrero, una fecha clave también en el plano político.

Formación, carrera profesional y patrimonio

Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, Jorge Azcón completó su formación con un máster en Urbanismo, aunque nunca llegó a ejercer como abogado, a diferencia de su esposa.

Su acercamiento a la política se produjo durante sus años como estudiante en la Facultad de Derecho. Tal y como ha explicado en una entrevista concedida a Heraldo de Aragón, "Me di cuenta de la importancia del mundo de las leyes y las instituciones para poder mejorar las cosas y hacer que una sociedad avance".

La carrera política de Azcón arrancó de forma temprana. En el año 2000 asumió la presidencia de Nuevas Generaciones del Partido Popular y ese mismo año entró como concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Zaragoza, entonces gobernado por José Atarés, a quien siempre ha señalado como su principal referente político. Atarés, fallecido en 2013, dejó una huella profunda en Azcón, especialmente en su concepción de la política.

Etapa en la oposición

Tras un periodo alejado de la primera línea institucional y una etapa en la empresa privada, Azcón regresó al Ayuntamiento de Zaragoza coincidiendo con la candidatura de Eloy Suárez a la Alcaldía. Fue entonces cuando se curtió como concejal en la oposición, un rol en el que desarrolló un perfil combativo y un discurso muy afilado frente a la izquierda.

Durante esos años, primero con Juan Alberto Belloch y después con Pedro Santisteve al frente del Consistorio, Azcón se consolidó como uno de los principales referentes del PP en la ciudad.

En 2015, tras no lograr Eloy Suárez la Alcaldía pese a obtener 15 concejales, Azcón asumió el liderazgo de la oposición y se convirtió en candidato a la Alcaldía para las elecciones de 2019. Aunque perdió frente a Pilar Alegría, consiguió formar Gobierno municipal gracias a un acuerdo con Ciudadanos y el apoyo de Vox.

Como alcalde, tuvo que hacer frente al mayor desafío de su carrera política: la pandemia de covid-19. Según relató en Heraldo de Aragón, aquella etapa fue especialmente dura: "Había mucho dolor y una gran incertidumbre, sobre todo al principio. Pero también es verdad que vivimos momentos de una gran solidaridad y gestos humanos espectaculares".

El salto a la presidencia de Aragón

Con la llegada de Pablo Casado a la dirección nacional del Partido Popular, Azcón asumió la presidencia del PP de Aragón. Más tarde, ya con Alberto Núñez Feijóo al frente del partido, tomó la decisión de dar el salto a la política autonómica y presentarse como candidato a la presidencia de Aragón.

Tras una intensa campaña electoral frente a Javier Lambán, fallecido en agosto de 2025, Azcón logró una victoria amplia y accedió al Gobierno de Aragón en coalición con Vox. Sin embargo, esa alianza se rompió en 2024, antes de cumplir un año, lo que derivó en dos ejercicios sin presupuestos aprobados y en la convocatoria anticipada de elecciones.

En el ámbito patrimonial, y según la declaración de bienes presentada ante las Cortes de Aragón antes de asumir la presidencia, Azcón declaró un total de diez inmuebles, la mayoría adquiridos por herencia entre 1999 y 2022, así como participaciones en bienes rústicos y una sociedad inmobiliaria. También consta la titularidad de dos vehículos.

Como presidente del Gobierno de Aragón, percibió en 2025 un salario bruto anual de 96.013,32 euros, lo que equivale a unos 6.858 euros mensuales.