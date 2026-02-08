Hoy, Aragón celebra una nueva jornada electoral en la que los ciudadanos están llamados a las urnas para decidir la composición de las Cortes y el rumbo político de la comunidad. Desde primera hora de la mañana, los colegios electorales han abierto sus puertas en una cita marcada por la atención a los datos de participación y el posterior recuento de votos. En este directo seguimos minuto a minuto el desarrollo de la jornada, el avance del escrutinio y la publicación de los primeros resultados oficiales, así como las reacciones de los partidos y candidatos conforme se conocen los datos.
La candidata de Sánchez votó a las 10:30 de la mañana en el colegio Goya de Zaragoza. Pilar Alegría ha deseado una "buena jornada electoral" y ha pedido a los aragoneses que "se animen a votar y no se queden en casa", ante la "importancia de estas elecciones".
Jorge Azcón ha animado, tras votar en el IES Virgen del Pilar de Zaragoza, a los aragoneses a "votar, votar, votar" aprovechando la oportunidad de que, por vez primera, se celebren unas elecciones autonómicas sin que coincidan con otros comicios: "Son las primeras elecciones en las que se habla solo de Aragón, aunque se nos escuchará en toda España". El candidato del PP y presidente en funciones pide a los aragoneses que salgan a "decir lo que piensan y a expresar su opinión".
El candidato de Aragón Existe, Tomás Guitarte, ha animado a los aragoneses a que vayan a votar porque "está en juego el futuro de Teruel y de Aragón": "Cuatro gotas no deben impedir ir a votar".
El presidente de Aragón en funciones y candidato del PP ha ejercido su derecho al voto en un colegio electoral de Zaragoza, el IES Virgen del Pilar, a eso de las diez y cuarto. Lo ha hecho acompañado de su hijo, que también ha votado.
La cuenta de X del PP de Aragón subió hace unas horas una imagen en la que aparecen el candidato popular y el presidente Sánchez, no la candidata socialista, Pilar Alegría.
El candidato de Aragón Existe, Tomás Guitarte, ha votado pasadas las diez de la mañana en el único colegio de Navarrete del Río. También lo ha hecho la coordinadora general de Izquierda Unida en Aragón, Marta Abengochea, en el colegio público Parque Venecia de Zaragoza.
Si Ohio vaticinó la victoria de todos los presidentes estadounidenses hasta 2020, Aragón ha anticipado, históricamente, el ganador de las elecciones generales nacionales. Desde 1983, en las once convocatorias autonómicas celebradas, el partido más votado en Aragón ha coincidido con el vencedor a nivel nacional.
Según Heraldo de Aragón, más de 9.000 personas están este domingo involucradas en el operativo electoral, de las 6.639 formarán parte de las mesas electorales. También se van a movilizar 391 agentes de la Policía Local, además de integrantes de la Guardia Civil y Policía Nacional. El despliegue se completa con 35 funcionarios del Gobierno de Aragón y un centenar entre las tres capitales provinciales.
Según la Aemet, en Teruel podría haber tormentas en el primer tramo de la mañana, hasta el mediodía, y anuncia nevadas significativas en el Pirineo y en la Sierra de Albarracín. Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre 4 grados de mínima y 11 de máxima en Huesca, 1 y 9 de Teruel y 5 y 13 de Zaragoza.
Para estas elecciones, Correos ha admitido 21.467 solicitudes de voto por correo, una caída del 37,18 % respecto al anterior proceso electoral de 2023.
Por primera vez en unas elecciones autonómicas, habrá un sistema de Inteligencia Artificial para supervisar, cotejar información y alertar de posibles errores humanos en la transmisión de los datos. Para ello, se han habilitado 1.274 tablets con Inteligencia Artificial incorporada. Para la adecuación del Palacio de Congresos de Zaragoza, se han tendido 3.000 metros de cableado eléctrico adicional y 2.000 metros de fibra óptica, en un despliegue técnico en el que han trabajado 60 personas. Para garantizar tanto la seguridad como la ciberseguridad, se han dispuesto planes específicos.
Más de un millón de aragoneses (1.036.321) podrán votar este domingo. En las urnas se estrenarán 32.891 ciudadanos con respecto a las elecciones de 2023.
El presidente regional convocó elecciones anticipadas ante el bloqueo político para aprobar los Presupuestos. Este domingo sabremos si revalida el cargo, como indican los sondeos, y, sobre todo, en qué condiciones: ninguna encuesta le da mayoría absoluta.
El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, votará a las diez en el IES Virgen del Pilar, ubicado en el paseo de los Reyes de Aragón. El hotel Reina Petronila será el cuartel general del PP durante el escrutinio.