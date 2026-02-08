Hoy, Aragón celebra una nueva jornada electoral en la que los ciudadanos están llamados a las urnas para decidir la composición de las Cortes y el rumbo político de la comunidad. Desde primera hora de la mañana, los colegios electorales han abierto sus puertas en una cita marcada por la atención a los datos de participación y el posterior recuento de votos. En este directo seguimos minuto a minuto el desarrollo de la jornada, el avance del escrutinio y la publicación de los primeros resultados oficiales, así como las reacciones de los partidos y candidatos conforme se conocen los datos.