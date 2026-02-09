Podemos-Alianza Verde se ha quedado fuera de las Cortes de Aragón tras los resultados de las elecciones autonómicas celebradas este domingo. La candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón, María Goikoetxea, ha reconocido el mal resultado obtenido por la formación, que pone fin a dos legislaturas y media con representación parlamentaria, y ha anunciado la convocatoria de la Ejecutiva autonómica para iniciar una "nueva etapa de reconstrucción orgánica y de fortalecimiento del partido".

Goikoetxea ha lamentado no haber alcanzado el objetivo de conservar el escaño que mantenían en la Cámara autonómica y ha calificado los comicios como "difíciles", subrayando que el resultado es negativo tanto para su partido como para la "pluralidad política en la comunidad autónoma".

"Futuro prometedor"

La candidata ha agradecido el apoyo recibido en las urnas y ha asegurado que la formación seguirá trabajando para "poner a la izquierda aragonesa en pie", en referencia a uno de los lemas de la campaña electoral. En este sentido, ha afirmado que continuarán construyendo una alternativa a las políticas de la derecha y la extrema derecha, y ha criticado que el Partido Socialista no haya sido capaz de liderar ese espacio político.

Mi compromiso se mantiene intacto: seguiremos señalando el retroceso en derechos que nos amenaza e impulsando las transformaciones que Aragón necesita desde las calles y las plazas. — Maria Goikoetxea (@MariaGoikoetxea) February 8, 2026

Pese a quedar fuera del Parlamento, Goikoetxea ha defendido que, a su juicio, Podemos Aragón sale del proceso electoral con "un proyecto de presente y un futuro prometedor", y ha asegurado que su compromiso con los ciudadanos de la comunidad "sigue intacto". Según ha indicado, la organización continuará señalando lo que considera retrocesos en derechos y casos de corrupción, así como impulsando movilizaciones desde el ámbito social y vecinal.

Goikoetxea ha recordado que las elecciones fueron convocadas por el presidente del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón, con el objetivo de lograr una mayoría absoluta, algo que finalmente no se ha producido. A su juicio, este resultado refleja una "debilidad política" del PP y ha supuesto un crecimiento de la extrema derecha en la comunidad.

Los resultados electorales

Podemos-Alianza Verde ha obtenido 6.206 votos, lo que representa un 0,94% del total, y supone una pérdida de 20.717 apoyos respecto a las elecciones autonómicas de 2023. La mayor parte de los votos se han concentrado en la provincia de Zaragoza, con 5.055 sufragios, mientras que en Huesca ha logrado 824 votos y en Teruel 327.

Sus votos suponen un tercio de los obtenidos por Se acabó la Fiesta, e partido de Alvise, que con un 2,74 por ciento acabó a las puertas de obtener escaño.

Con estos resultados, la formación no alcanza el umbral necesario para mantener representación en las Cortes. Goikoetxea ha avanzado que en los próximos días se convocará una reunión de la Ejecutiva autonómica para abordar la nueva etapa del partido en Aragón, que ha definido expresamente como un proceso de "reconstrucción orgánica y fortalecimiento".

Su trayectoria parlamentaria desde 2015

Podemos entra así en una nueva fase tras salir del Parlamento autonómico, donde había estado presente desde las elecciones de 2015. En aquellos comicios irrumpió con 14 diputados y tuvo un papel relevante en la legislatura, llegando a presidir la Cámara a través de su diputada Violeta Barba y condicionando el gobierno del socialista Javier Lambán mediante apoyo externo.

En 2019, la formación redujo su representación a cinco escaños y pasó a formar parte del gobierno cuatripartito junto a Partido Socialista, Chunta Aragonesista y Partido Aragonés. En ese Ejecutivo, Maru Díaz fue consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento. En 2023, ya en coalición con Alianza Verde, Podemos mantuvo un único escaño, que posteriormente pasó de Maru Díaz a Andoni Corrales.