El PP prevé llamar a Zapatero al Senado en la campaña de Castilla y León

Las informaciones que afectan a José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra y sus vínculos con el régimen chavista de Venezuela no cesan. Libertad Digital ha dado buena cuenta de todos los escándalos que rodean al expresidente, y cómo este asunto preocupa al Gobierno hasta haber otorgado la investigación a la UDEF, en lugar de a la UCO, a través de la Fiscalía que dirigía Álvaro García Ortiz. El cerco se estrecha y el expresidente podría comparecer en el Senado antes del 15 de marzo.

Según ha podido saber reste periódico, el PP baraja llamarle a declarar antes de esa fecha, día en el que Castilla y León celebra comicios, lo que podría dar un impulso a Alfonso Fernández Mañueco, al tratarse de uno de sus ciudadanos más conocido ya que Zapatero nació en Valladolid y estudió en León. Aunque el presidente de esta comunidad ha dicho que protagonizará una campaña fundamentalmente autonómica, admite que la agenda nacional influye en los electores.

La Audiencia Nacional investiga a Plus Ultra por un supuesto delito de blanqueo de capitales tras ser rescatada en plena pandemia con 53 millones de euros de dinero público. El PP pretende investigar su papel en la operación, que desaconsejó en un primer momento el propio Gobierno en un informe confidencial, y que acabó aprobando tras el papel de Zapatero, del que se conocen sus negocios con Venezuela.

El PP incluyó a Zapatero en la lista de comparecientes de la comisión Koldo, pero todavía no ha fijado una fecha para su declaración. Es previsible que lo haga en las próximas semanas, como ocurrió con Paco Salazar y la campaña en Aragón. El exdirigente socialista compareció en la recta final de la contienda para aprovechar su vínculo con Pilar Alegría, que comió con él pese a las denuncias de acoso sexual, y erosionar así a la candidata, que ya se encontraba en apuros.

Intentaron también que declarara el último día de campaña Susana Sumelzo, por el caso Forestalia y los negocios de su familia, pero la secretaria de Estado de Iberoamérica excusó su ausencia por motivos de agenda y no acudió hasta un día después de los comicios, lo que rebajó de forma considerable el interés de su declaración en el Senado.

Una imagen demoledora para el PSOE

En el caso de Zapatero, se trata de un presidente del Gobierno compareciendo en una comisión de investigación por un caso que acumula ya muchos indicios y que está siendo investigado en los juzgados. Se le considera mediador en la operación que salvó a la compañía aérea de la ruina con dinero público, pese a su escasa actividad. Recientemente, Zapatero negó este papel pero admitió el cobro de medio millón de euros en comisiones por labores de asesoría.

Su imagen compareciendo en el Senado podría acabar de consolidar el hundimiento del PSOE que arrastra de las elecciones en Extremadura y en Aragón, ya que fue Sánchez quien restituyó su figura entre los socialistas, al tiempo que orilló la de Felipe González, ahora crítico con el actual Gobierno. En las últimas semanas, el Ejecutivo también da esquinazo a Zapatero públicamente, llegando a borrarle de la campaña electoral en Aragón.

Otro capítulo negro que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez es el Delcygate por el que la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue recibida en el aeropuerto de Barajas por el exministro José Luis Ábalos pese a tener prohibido pisar suelo europeo. Zapatero mantiene muy buena relación con ella, a la que ha elogiado por su actual papel.