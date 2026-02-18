La bochornosa ovación del grupo socialista a Marlaska

La Sesión de Control al Gobierno ha vivido este miércoles un bochornoso episodio con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como protagonista después de que dimitiera el DAO (Director Adjunto Operativo) de la Policía Nacional, José Ángel González, después de que se conociera que un juzgado de violencia de género de Madrid está investigando una denuncia por agresión sexual presentada por una subordinada.

Todos los diputados y ministros socialistas han brindado una ovación cerrada al ministro tras su respuesta durante la sesión al Gobierno que era replicada por la bancada popular al grito de "dimisión". Una actitud que se ha visto reflejada también en la defensa de Marlaska al apuntar desde el Gobierno que hasta este martes por la noche no tuvieron conocimiento de la denuncia contra el ya exnúmero dos de la Policía y por lo tanto han defendido la actuación del ministro del Interior.

Fuentes del Ejecutivo han asegurado que se enteraron de estos hechos este martes, cuando fue publicado en los medios de comunicación, y han aseverado que si lo hubieran sabido antes habrían actuado contra el dimitido número dos de la Policía, que –han subrayado– no es un cargo del PSOE ni del Gobierno.