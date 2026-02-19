Feijóo desvela si teme que Ayuso le quite el puesto y lo que piensa realmente de Vox

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha estado en el podcast de ac2ality, donde se ha sincerado sobre muchas cuestiones como, por ejemplo, si le preocupa que Isabel Díaz Ayuso le pueda quitar el puesto en el Partido Popular y ha opinado sobre la detención del narcodictador Maduro a manos de Donald Trump. Además, ha explicado su proyecto de gobierno y ha hecho un profundo análisis en temas delicados como la inmigración, la relación con Vox y la deriva del Gobierno de Pedro Sánchez y sus medios de comunicación "chavistas" como TVE.

Comenzando por el panorama internacional, Feijóo ha dicho que está "a favor" de lo que ha hecho Donald Trump. "El haber sacado a Maduro y dar esperanza a Venezuela después de todo lo que han sufrido con el régimen cobarde y criminal, con ocho millones de exiliados, es positivo. Por todo ello, prefiero que administre el país Estados Unidos antes que una dictadura criminal. Eso sí, Delcy Rodríguez no puede liderar el país", ha matizado el líder de la oposición.

En cuanto a Pedro Sánchez, Feijóo ha dicho que "es el peor presidente que ha tenido nunca España. Esta fase la tenemos que superar", ha denunciado. Sobre si tiene que haber limitaciones de mandato, ha dicho que no lo ve bien, y ha añadido: "por qué tiene que haber alguien que le diga a los votantes que no puede elegir a ese candidato si lo ha hecho bien", ha apuntado Feijóo. "Yo me he presentado cuatro veces y he ganado con un mayor porcentaje cada vez, eso es algo que me reconforta", ha explicado.

Sobre si Vox ha hecho daño al Partido Popular, el líder de la oposición ha señalado que en las elecciones generales de 2023, "Vox no fue muy útil", ya que de haberse presentado solo el PP, habrían conseguido "unos 190 escaños". "El problema es que yo quiero sustituir a Sánchez y parece que Vox quiere sustituirme a mí. Sánchez hubiera sido una anécdota en 2023 si no hubiera existido Vox", refiriéndose a que habrían conseguido una mayoría absolutísima.

Preguntado por cómo gestionar a los votantes de la derecha, Feijóo ha dicho que "no es nada sencillo" y ha puesto un ejemplo: "Un chaval que en 2019 tenía 17 años, ahora tiene 24 años y solo ha visto a Sánchez de presidente, no puede hablar de política, sigue viviendo de alquiler en piso compartido y no ve opciones de comprar una casa y ven que para echar a Sánchez hay que votar a Vox, pero la realidad es que cuanto más se divide el voto más difícil es echar al Gobierno", ha lamentado.

Gasto público y paguitas

Feijóo ha denunciado el gasto público del Gobierno y también el saqueo fiscal de Hacienda. En paralelo, ha criticado "¿cómo es posible que haya gente que tenga el transporte público gratuito cuando tiene una renta alta o el bono cultural para los que cumplan 18 años? ¿Cómo puede ser que haya medio millón de inmigrantes que cobren el IMV sin haber trabajado una hora en el último año?".

Respecto a que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya aprobado los Presupuestos Generales del Estado desde 2022, Alberto Núñez Feijóo ha dicho que él no hará lo mismo que este Gobierno y dimitirá "sin duda" si no consigue aprobar las cuentas.

Inmigración

"Casi 10 millones de ciudadanos han nacido fuera de España, el 20% de los que viven en España son extranjeros. Nuestro plan inmigratorio tiene que ser humanitario y ordenado; si no, no puede haber convivencia. Los que vengan tienen que aceptar y cumplir las leyes del país al que llegan y venir a aportar y a trabajar. Tú tienes que entrar a España con un contrato de trabajo y no vivir de la acción social a costa de los que están trabajando", ha planteado Feijóo.

Sobre los inmigrantes que cometen delitos, ha dicho que "hay que modificar la ley de multirreincidencia y hacerla algo más estricta, sobre todo en delitos graves y sexuales. Los que cometan este tipo de delitos tienen que ser expulsados", ha advertido el líder de los populares.

Okupación

Sobre el problema de la okupación, Alberto Núñez Feijóo ha dicho que "la seguridad es fundamental para poder vivir. Es más fácil okupar una casa que comprarla. No puede ser que no haya un procedimiento para lanzar a esas personas en 48 horas. Aprobamos una ley en el Senado, pero el Gobierno no quiere llevarla al Congreso". Ha puesto como mal ejemplo de gestión de vivienda el caos que sufre Barcelona con la okupación por culpa de la extrema izquierda y el separatismo.

Respecto a cómo se puede solucionar el problema de vivienda, ha dicho que van a intentar construir un millón de viviendas y que las pueden hacer en ocho años. "Hay que facilitar el suelo y poner el suelo a disposición y conectar los flujos y salidas de las ciudades. Hay que dar seguridad, hay mucha gente con vivienda que no quiere alquilarla porque me la okupan o no me pagan el alquiler y encima tengo que pagar los gastos".

"Rajoy se equivocó no modificando la Ley Electoral"

Sobre una posible reforma de la Ley Electoral para acabar con el "chantaje de los separatismos", Feijóo ha dicho que la cambiaría si llega al Gobierno: "Rajoy dijo que quería cambiar la Ley Electoral, pero no de forma unilateral sino con un acuerdo con el PSOE, y yo creo que se equivocó porque aquel PSOE ya no existe". "En mi caso, aunque no llegue a un acuerdo con el PSOE, me veré legitimado a modificarla porque la gente me ha votado", ha advertido el líder popular.

Preguntado por si los medios tratan peor a la derecha que a la izquierda, ha puesto como ejemplo a TVE, que "tiene varios programas chavistas que persiguen a la oposición, siendo un servicio público sostenido por los impuestos de los españoles. En TelePedro se han pasado las reglas por el forro en los últimos años, son una plataforma política".

Ayuso

A Feijóo también le han preguntado si teme que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le quite el puesto. El líder de la oposición ha aprovechado para lanzarle un dardo a Pedro Sánchez: "Hay dos formas de liderar: machacar a los que te puedan hacer sombra o darle protagonismo a los que son buenos", ha contestado Feijóo, que asegura que él está "en lo segundo". El presidente del PP ha pronosticado el futuro de la formación: "Ella en Sol y yo en Moncloa, y que sigamos trabajando juntos". "No le tengo miedo al talento. Necesito buenos jugadores que sean de los mejores en sus puestos para que haya cambio. Voy a crecer gracias a que los demás son buenos, no a pisar a nadie", ha insistido.

En este sentido, Feijóo ha querido acabar su entrevista insistiendo en que va a ganar las próximas elecciones generales: "No tengáis ninguna duda, lo creo absolutamente. En 2023 faltaron cuatro votos, a veces la pelota pega en el poste y se sale fuera. Este país ha roto con Pedro Sánchez. España quiere resetear y empezar de nuevo".