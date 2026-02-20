El Gobierno respalda a Marlaska: "Ninguna organización está libre de cerdos machistas"

Tras un día de absoluto silencio, este viernes varios miembros del Ejecutivo han salido públicamente con un argumentario común para defender la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante la grave acusación de violación formulada por el ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, contra una subordinada. Todos ellos respaldan la actuación "rápida", "contundente" y "eficaz" del titular de Interior, al tiempo que reconocen el "mal estructural" que padece España. "Ninguna organización está libre de cerdos machistas", ha declarado desde Lorca el ministro de Presidencia, Félix Bolaños

Todos al unísono rechazan que Marlaska deba dimitir por este escándalo. "Se le apartó de su cargo de manera inmediata", ha recalcado Bolaños tras la dimisión del exjefe policial. "Y no solo eso", ha añadido. "Las personas que eventualmente puedan haber encubierto este comportamiento, este acoso, esta agresión, también están sometidas a un expediente para determinar cuál ha sido su grado de encubrimiento".

También la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha calificado los comportamientos atribuidos al exDAO como "deplorables" y "terribles". "¿Qué más puede hacer el señor Marlaska?", se ha preguntado, tras la promesa del ministro en la Cámara Baja de dimitir si la víctima así lo solicitaba, y teniendo en cuenta que el abogado de la funcionaria afirmó que la víctima "teme seriamente por su integridad" después de que se revelara su identidad.

"Están aflorando situaciones que no es que antes no ocurrieran, sino que estaban debajo del radar", ha señalado Montero, reivindicando que las mujeres ya no sienten "vergüenza" en denunciar casos de acoso sexual. "Antes esto era vergonzante para las mujeres, de modo que no se decía, no se trasladaba, no se denunciaba, y la sociedad lo toleraba en mayor medida", ha agregado, a la vez que ha agradecido a la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, presente en el desayuno informativo de la vicepresidenta, la existencia del canal interno de denuncias en el PSOE donde se mantuvo durante cinco meses las quejas por acoso sexual contra el exasesor de Pedro Sánchez en la Moncloa, Paco Salazar.

Con una visión más autocrítica, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha expresado su "asco" por la agresión del exDAO y ha reclamado revisar los protocolos para que más mujeres se sientan seguras al denunciar. "Las mujeres no se tienen que sentir desprotegidas y hay que hacer autocrítica, porque desde el punto de vista público estamos fallando", ha señalado, al tiempo que ha pedido que "la Justicia actúe rápido".