El Gobierno retrasó la publicación en el BOE de la salida del DAO para permitirle seguir usando el piso y el coche

La salida del cargo del ya exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, por fin ha sido ya publicada en el Boletín Oficial del Estado. Pero ha tardado más de un día en ver la luz y esta decisión tiene una explicación: el Gobierno retrasó la publicación urgente en el BOE de la salida de González o la aprobación de una suspensión inmediata de las funciones del DAO para permitirle seguir usando el piso y el coche. Para hacerle más cómoda la salida. Y eso no encaja en absoluto con la versión oficial de que el Gobierno se enteró de los hechos tras conocerse la querella el 17 de febrero.

Numerosos datos apuntan a que el Gobierno conocía desde hace tiempo la situación del exDAO González. Y, por lo tanto, a que ha tenido una estrategia basada en retrasar el impacto mediático de esta noticia.

Sea como sea, lo cierto es que hace diez meses de la presunta violación. La querella, además, está fechada en Huesca el 9 de enero pasado – hace más de un mes del conocimiento del texto de esa misma querella –. Y, tal y como ha publicado El Debate, el director general de la Policía habría sido avisado en la festividad de los Ángeles Custodios del pasado mes de septiembre de 2025 de los hechos que más tarde se plasmarían en la querella.

Sin suspensión

Pero, más allá de todo ello y para colmo hay un hecho indudable: la pretendida dimisión no se trasladó al BOE del día siguiente. Ni, sobre todo, se adoptó una suspensión de funciones como se hace en casos de mucha menor magnitud con el resto de policías. Esa suspensión, tal y como explican fuentes policiales, habría resuelto el asunto de inmediato: habría sido radicalmente apartado del cargo y de todos sus privilegios ante el fuerte impacto que el mantenimiento de una persona así tiene en el conjunto del cuerpo policial.

Pero no se hizo. ¿Por qué? "Todos hemos visto como el supuestamente dimitido DAO siguió haciendo uso de la vivienda oficial, del coche oficial y de la escolta oficial. Y es que, al no suspenderle ni publicar la supuesta dimisión en el BOE, González ha seguido más de un día con todos los privilegios del cargo, algo que le convenía a él y, sobre todo, al Gobierno para no incomodarle", señalan fuentes policiales. Y es que, efectivamente, la historia de González era conocida por la cúpula ministerial, que tiene interés en no incomodar más de la cuenta al exDAO por la información que tiene de las distintas maniobras del departamento de Marlaska.

Conocedor de información delicada

"González tiene mucha información de la época del COVID, de la DANA, de las limpias diseñadas por Segundo Martínez en la Policía por motivos políticos, de informaciones judiciales que no deberían haberse filtrado…", señala una fuente policial.

Hay que recordar que durante esta etapa, la Policía ha aparecido en infinidad de informaciones delicadas. Y una de ellas es especialmente grave: una relativa a la cloaca donde se apuntaba a una disposición de determinados policías a favorecer los objetivos de la cloaca contra la Guardia Civil.

Las grabaciones de la cloaca han desvelado que uno de los empresarios y confidentes de la cloaca del PSOE aseguraron que llevaba "colaborando desde hace cinco años" con la Policía, en referencia a la Policía Nacional. Lo hizo tras lanzar duras acusaciones, no confirmadas en ningún momento, sobre pretendidos delitos supuestamente centrados en algunos agentes de la UCO. Y lo hizo justo en la misma conversación en la que miembros de la cloaca pronunciaban los nombres del teniente coronel Balas y el capitán Bonilla de la UCO – este segundo ya exguardia civil de la UCO.