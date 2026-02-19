La nueva DAO de la Policía pone protección a la agente que denunció por agresión sexual a su antecesor

La inspectora de la Policía Nacional que ha denunciado por una supuesta agresión sexual al dimitido José Ángel González, hasta este martes DAO (director adjunto operativo) del cuerpo, es decir, el funcionario policial con mayor nivel -por encima de él tan sólo está el director general (Francisco Pardo Piqueras) que es un político-, contará con protección policial durante los próximos meses.

La decisión se ha tomado en el transcurso de una comunicación telefónica que han mantenido durante la mañana de este jueves la nueva DAO interina del cuerpo y hasta ahora subdirectora de Recursos Humanos de la institución, la comisaria principal Gemma Barroso, y la agente que ha denunciado al anterior DAO por agresión sexual, según han confirmado fuentes del Ministerio del Interior.

La protección acordada implica un seguimiento y acompañamiento preventivo ante cualquier posible presión o situación de riesgo derivada de la denuncia presentada. Y es que, según figura en el texto de la denuncia presentado ante el juzgado, la denunciante recibió mensajes tanto del DAO como de su asesor principal –el cual ha sido apartado de su cargo y se le investiga por coacciones– para que no presentara la denuncia.

Este escándalo, que ha sacudido con fuerza al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional, se conoció el pasado martes, cuando se hizo público que un juzgado de violencia de género de Madrid estaba investigando al jefe de la Policía Nacional por una supuesta agresión sexual a una subordinada. La admisión a trámite de la querella precipitó la dimisión inmediata de José Ángel González como número dos operativo del cuerpo.

Desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se ha insistido en que la actuación ha sido rápida una vez conocidos los hechos y que la protección responde a criterios estrictamente técnicos. Sin embargo, tanto el PP como algunos sindicatos policiales han exigido la dimisión inmediata del ministro, que utilizó los decretos de ayuda a la DANA para evitar la jubilación de José Ángel González y mantenerlo en el cargo.

De hecho, el sindicato Justicia Policial (JUPOL), uno de los mayoritarios en el Consejo de la Policía, ha convocado una concentración de protesta para exigir la dimisión del ministro y del director general de la Policía para este próximo lunes. El citado acto de protesta tendrá lugar frente a la sede del Ministerio del Interior en la que se encuentra el despacho del propio ministro.