La Policía condecoró al asesor del DAO solo tres meses después de las posibles coacciones que se investigan

El Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska y la Dirección General de la Policía premiaron el pasado mes de septiembre al comisario Óscar San Juan González, mano derecha del hasta ayer DAO de la Policía, el comisario principal José Ángel González. Esa distinción fue la medalla de Plata al Mérito Policial, una de las condecoraciones más altas a la que puede acceder un funcionario policial durante su carrera profesional.

La entrega de la misma estaba dentro del habitual reparto de condecoraciones que la institución concede al personal del cuerpo con motivo del Día de la Policía, que celebra los Ángeles Custodios, y que suele acarrear grandes polémicas internas porque los sindicatos policiales denuncian que existe un uso político de las mismas, para premiar lealtades o favores, especialmente con los comisarios jubilados, además de un desprecio a los agentes que patrullan las calles a diario, que siempre reciben condecoraciones menores.

Las condecoraciones a los altos cargos son decididas en las altas esferas de la Policía Nacional y avaladas por el propio ministro del Interior. Eso es lo que da base a las acusaciones de pago de favores. Además del hecho de que en muchos casos se dan sin que el premiado cumpla los requisitos para recibirlas. Es por ello que los sindicatos policiales llevan años recurriendo muchas medallas a altos mandos en los tribunales y están ganando esas disputas judiciales.

Recurrida están también algunas del pasado mes de septiembre, aunque principalmente las relacionadas con los comisarios jubilados. Y es que no se ha sabido hasta ayer, una vez conocida la denuncia contra el DAO por una posible agresión sexual, que el comisario San Juan González habría recibido su condecoración sólo unos meses después de haber presionado supuestamente a la denunciante del DAO para que no acudiera a los tribunales a denunciar la agresión sexual.

Una actitud que, una vez se ha visto en la denuncia, ha obligado a la Dirección General a relevarle de su cargo y a abrirle una información reservada –una investigación interna–. Según la denuncia presentada ante el juzgado, San Juan González le dijo a la denunciante que podía elegir un puesto en la Policía Nacional de su elección y que cuando lo tuviese decidido se lo dijese a través de la aplicación de mensajería Whats App, una decisión que la denunciante se tomó como una coacción o un pago por no denunciar.

El sindicato JUPOL (Justicia Policial), uno de los mayoritarios en la Policía Nacional, y que llevó el pasado mes de septiembre la entrega de medallas ante la justicia, ha exigido a la Dirección General que retire de manera inmediata la condecoración al comisario San Juan González, ante las graves acusaciones a las que se enfrenta y por las que se le ha cesado de su cargo y se le ha abierto una información reservada.

En la misma línea se ha expresado en las últimas horas el Partido Popular. La formación ha pedido una revisión de la condecoración entregada el pasado otoño al comisario San Juan, al tiempo que ha avanzado la interposición de una batería de iniciativas parlamentarias para pedir la dimisión del ministro del Interior y la comparecencia de la sustituta del DAO, que es la comisaria principal Gemma Barroso.

Los populares también van a pedir explicaciones a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para que aclare sus competencias de "supervisión, evaluación o seguimiento de los protocolos de prevención, detección y actuación frente al acoso sexual en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".