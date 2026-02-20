El PSOE de Palencia contrata a Santaolalla para un "debate progresista con una cerveza (o lo que quieras) en la mano"

La Agrupación Local del PSOE de Palencia ha organizado para el próximo lunes 23 de febrero, a las 19:00 horas, una nueva sesión de su ciclo "Política entre cervezas". El encuentro se celebrará en el Bar Dana (C/ Rizarzuela, 20) y llevará por título "¿Cómo recuperar la iniciativa pública progresista en un contexto de polarización?".

La protagonista del acto será Sarah Santaolalla, presentada como analista política y colaboradora habitual en programas de la televisión pública de "debate" nacional. En el cartel que el partido ha publicado en redes sociales anuncia un "debate progresista con una cerveza (o lo que quieras) en la mano".

Sarah Santaolalla analizará en Palencia la actualidad política en una nueva entrega de "Política entre cervezas" La analista política participará en un acto abierto al público el próximo lunes 23 de febrero, a las 19:00 h., en el Bar Dana de la capital pic.twitter.com/aJUYqr4Vwj — PSOE de Palencia (@psoepalencia) February 20, 2026

Su presencia en tertulias televisivas y foros políticos la ha convertido en un rostro conocido. A lo largo de su trayectoria mediática, Santaolalla se ha visto envuelta en numerosas polémicas. Sus intervenciones en platós de televisión y redes sociales suelen provocar constantes enfrentamientos y críticas, tanto por su tono agresivo como por sus afirmaciones controvertidas e incluso falsas.

El eje del debate

Desde la organización se plantea la necesidad de analizar cómo el espacio progresista puede reforzar su posición en un clima político marcado por la tensión y la división ideológica. Tras la intervención inicial de la invitada, el formato prevé un turno abierto de palabra para los asistentes, que podrán plantear preguntas o compartir sus opiniones.

La cita de este lunes no es un hecho aislado. Según explican desde Palencia en la red, El PSOE de Palencia ya celebró el pasado 26 de enero otra sesión de "Política entre cervezas" en el mismo establecimiento, que contó con la intervención de Andrés Perelló, actual director general de la Casa del Mediterráneo y exembajador de España ante la UNESCO.

En aquella ocasión, Perelló abordó los retos del contexto internacional, las prioridades de la izquierda ante un nuevo orden mundial y los desafíos derivados de un escenario global marcado por la incertidumbre y los conflictos.