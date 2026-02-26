Sánchez centra el inicio de campaña en CyL en el feminismo y el blindaje del aborto a las puertas del 8M

Arranca la campaña electoral en Castilla y León tras los últimos batacazos del PSOE en Extremadura y Aragón. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a su candidato Carlos Martínez, han elegido Burgos para dar el pistoletazo de salida a los quince días que culminarán el 15 de marzo, fecha en la que los castellanos y leoneses están llamados a las urnas. Una campaña que coincide con el 8M, Día Internacional de la Mujer, efeméride que Sánchez no ha dudado en situar en el centro de su primer mitin, poniendo el foco en el blindaje del aborto en la Constitución, precisamente el mismo día en que el Consejo de Estado ha advertido de que la vía elegida para incorporar el aborto a la Carta Magna exigiría la disolución de las Cortes.

"Los derechos de las mujeres se respetan si o si", ha aseverado Sánchez, quien sostiene que no estarían garantizados con un Gobierno del PP. Anticipando que los populares hablarán de "otra cortina de humo", el líder del PSOE ha reivindicado que su Ejecutivo ha hecho del feminismo un "eje transversal" de su acción política, pese a que tanto en La Moncloa como en Ferraz se han registrado casos de presunto acoso sexual a trabajadoras y militantes. Episodios cuyo supuesto encubrimiento, como el que afectó al exasesor de Sánchez, Paco Salazar, terminó saliendo a la luz por la presión mediática. También son recientes los audios de la UCO en los que se escucha al exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, y a su exasesor, Koldo García, hoy en prisión preventiva, expresarse de forma despectiva sobre las mujeres: "La Carlota se enrolla que te cagas", afirmaba Ábalos, el exdirigente socialista que se autoproclamaba "soy feminista porque soy socialista".

En clave feminista, el presidente ha puesto en valor el encuentro mantenido este jueves con la Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai, quien le ha pedido respaldo para visibilizar la situación de las niñas y mujeres afganas. Una fotografía y un aval internacional que se producen después de que Sánchez evitara felicitar a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, escudándose en que "no se pronuncia sobre nobeles de la paz".

Además, Sánchez ha dedicado unas palabras a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tras su decisión de no concurrir como candidata en las elecciones generales previstas para 2027, a la que ha definido como "una de las mejores ministras de Trabajo que ha tenido la historia de la democracia en España".

Sánchez también ha recriminado que el PP haya votado en contra del decreto ómnibus, que incluía la prórroga de las medidas antidesahucios, al tiempo que ha censurado el papel de los partidos de la oposición, al que ha calificado de "absolutamente destructivo". El PSOE sostiene que esta es su oportunidad en una comunidad donde el PP ha dominado durante casi 40 años.