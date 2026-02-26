Sánchez recibe en Moncloa a la Nobel Malala, mientras evitó felicitar a María Corina Machado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido en el Palacio de la Moncloa a la Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai, en un encuentro marcado por el reconocimiento al activismo de la joven pakistaní en favor de los derechos de las mujeres y las niñas. Durante la reunión, el jefe del Ejecutivo le ha trasladado su agradecimiento por años de defensa de la educación femenina y ha subrayado que su labor constituye una fuente de inspiración global.

Sánchez ha defendido que su Gobierno sitúa el feminismo como una cuestión de derechos humanos y como uno de los ejes transformadores de la acción política en España. También ha destacado que España promueve una Política Exterior Feminista que integra la acción humanitaria, la protección internacional y la defensa activa de los derechos de mujeres y niñas en Afganistán. Por su parte, Malala ha agradecido al presidente español su posicionamiento.

Sin embargo, la imagen de respaldo a una Nobel de la Paz contrasta con el polémico silencio que guardó ante el Nobel concedido a la opositora venezolana María Corina Machado el pasado mes de octubre.

La ausencia de felicitación a Machado

Preguntado en una entrevista en la Cadena SER por qué no había felicitado públicamente a la dirigente venezolana tras conocerse el galardón, Sánchez respondió que mantenía como criterio no pronunciarse sobre los premios Nobel. "No me pronuncio sobre los premios Nobel", sostuvo en su momento, insistiendo en que tampoco entra a valorar la justicia o no de estas distinciones.

Aunque el presidente quiso subrayar su respeto por la labor de María Corina Machado y manifestó su deseo de que Venezuela avanzara hacia un proceso democrático "rotundo y claro", la hemeroteca demostró que estaba mintiendo.

En otras ocasiones, Sánchez sí había felicitado públicamente a distintos galardonados con el Nobel, incluidos premios de la Paz, mediante sus redes sociales y comunicados oficiales. Su perfil de la red social X se encuentra lleno de felicitaciones a personas y entidades que han recibido a lo largo de estos años el mismo galardón que la opositora venezolana.

Sin embargo, y pese a su declaración de no pronunciarse sobre los premios Nobel de la Paz, Sánchez ha decidido recibir oficialmente en la Moncloa a Malala Yousafzai, otorgándole visibilidad y respaldo institucional. Un gesto que contrasta con su silencio ante la última premiada, María Corina Machado, quien había sido galardonada por su labor en defensa de la democracia en Venezuela.