Sigue el lío del PSOE con el burka: una consejera de Page lo compara con el velo de la Virgen

El PSOE sigue sin aclararse sobre el uso del velo. En este caso, la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, se ha situado en el centro de la polémica después de comparar el velo de la Virgen María con el burka y el niqab durante un discurso en el pleno de las Cortes regionales.

La consejera del Gobierno de García-Page aseguró en su intervención que la Virgen María "se representa principalmente con un velo" y que "siempre" lo lleva. "Ese velo significa dignidad y de hecho no hace tanto que se permitió a las mujeres entrar a las iglesias sin un velo".

"Esa era también nuestra cultura y nuestra cultura ha ido evolucionando y dando pasos y ahora, por desgracia, y porque ustedes están empeñando en ello, nuestra sociedad tiene un riesgo importante de retroceder", lamentaba la titular de Igualdad.

Hace apenas unas semanas, los socialistas votaron en el Congreso en contra de prohibir estas prendas en espacios públicos. El portavoz del grupo socialista, Patxi López, defendió entonces que llevar burka puede formar parte de la "libertad religiosa".

Sin embargo, el tono cambió pocos días después. Durante un acto institucional con motivo del 8M, la ministra de Igualdad Ana Redondo denunció la situación de las mujeres afganas y afirmó que viven "muertas en vida bajo el burka".

Ahora, las palabras de Sara Simón han provocado el enfado de Vox, que ha exigido al presidente regional que repruebe públicamente a su consejera. También aseguran que las declaraciones evidencian el "desprecio" del PSOE hacia la religión católica y hacia millones de españoles que profesan esta fe. El partido sostiene además que la consejera "jamás se habría permitido una comparación semejante" con símbolos religiosos de otras confesiones.