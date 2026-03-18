El caso Forestalia que salpica al PSOE de Aragón y al de Pedro Sánchez, y que cuenta Libertad Digital, acorrala a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, por su falta de diligencia en investigar la etapa de su antecesora, Teresa Ribera. Un asunto que el PP ha llevado al primer plano del debate parlamentario en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles.

"Como no podamos meter a alguno, nada será posible", ha arrancado el diputado del PP, Jaime de Olano, aludiendo a las palabras del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que se expresaba así al referirse "a la lista de golfos que la banda sanchista necesitaba para sus tropelías" en los ministerios de Transporte y Transición Ecológica, situando de este modo contra las cuerdas a la titular del ramo.

"Lo que estamos conociendo del caso Forestalia es un sistema organizado dentro de su ministerio para manipular expedientes a cambio de mordidas", ha proseguido De Olano, quien ha subrayado que no se trata de "sospechas sino de confesiones". Según ha expuesto, un exalto cargo del departamento, Eugenio Domínguez, obtuvo contraprestaciones económicas de Forestalia a través de una compleja estructura societaria, alcanzando "más de cinco millones de euros".

El diputado popular ha reprochado a la ministra que no haya hecho "nada": "Ni una sola investigación, ni una sola explicación, ni una sola asunción de responsabilidades, solo silencios cómplices", ha denunciado, apuntando al "modus operandi de la mafia sanchista".

Por su parte, Aagesen ha evitado ofrecer explicaciones o asumir responsabilidades por la presunta corrupción en su ministerio. En su intervención, se ha limitado a defender que en su departamento "hacemos las cosas bien" y ha reiterado el mensaje habitual del Ejecutivo cuando se le interpela por los casos de corrupción que les cercan: "Tolerancia cero con la corrupción, máxima transparencia y colaboración plena con la Justicia".

"Estamos analizando la documentación, enviando toda la documentación solicitada por la Justicia", ha asegurado la ministra, en una jornada en la que Libertad Digital ha adelantado que el socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso, dejó de administrar una sociedad investigada en el caso Forestalia el mismo día en que el Tribunal Supremo acordó dejar en libertad al exsecretario de Organización del PSOE tras cinco meses en prisión.

De Olano ha insistido en sus críticas al subrayar que "cuando hay confesiones de los delincuentes de expedientes manipulados y mordidas multimillonarias, el silencio no es prudencia, es encubrimiento, es la omertá sanchista. Esto no es transición ecológica, es pura corrupción con etiqueta verde". Frente a ello, la ministra Aagesen se ha mantenido en su línea, reiterando el mismo argumentario sin entrar en el fondo de las acusaciones.