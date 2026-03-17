La Guardia Civil identifica al presidente de Forestalia como el "tronco central" de la organización criminal

La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (UCOMA) describe al presidente de Forestalia, Fernando Samper, como el "tronco central" de la organización criminal que investiga el Juzgado de Instrucción nº 1 de Teruel. La UCOMA también destaca el papel del alto cargo de Teresa Ribera en el Ministerio de Transición Ecológica, el exsubdirector general de Evaluación Ambiental Eugenio Domínguez como el "facilitador" para garantizar el éxito de los proyectos del Grupo Forestalia.

Samper y Domínguez fueron detenidos el pasado 3 de marzo en una operación de la Guardia Civil en la que también registraron las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza y fueron detenidas otras cuatro personas. La Guardia Civil detalló que se llevaron a cabo en total 12 registros por la presunta comisión de delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Un informe de la UCOMA recogido en el sumario del caso Forestalia, al que ha tenido acceso Libertad Digital, identifica al presidente de Forestalia como el "promotor y principal beneficiario desde el sector privado. El responsable de orientar la actuación de su grupo empresarial para obtener resoluciones favorables mediante el favorecimiento de cargos públicos". Según esta unidad, Samper tenía una relación "inusualmente estrecha" con funcionarios importantes, llegando a mantener "reuniones habituales (en ocasiones semanales) fuera de los cauces reglamentarios para tratar expedientes específicos".

De igual manera, a través de sociedades que él controlaba se encargaba de "transmitir las participaciones sociales que sirven para, presuntamente, recompensar económicamente a los funcionarios, utilizando a intermediarios como Caliope Innova S.L. para ocultar el rastro de los posibles pagos". Además, la UCOMA también le atribuye la fragmentación de grandes parques eólicos en unidades de menos de 50MW con el objetivo de "eludir la supervisión estatal del Ministerio de Transición Ecológica y asegurar que la tramitación recayera en el ámbito autonómico (INAGA), donde la organización ejercía una presión directa sobre los técnicos".

"Samper actúa como el tronco central que dirige estratégicamente las ramas de la organización desde el ámbito del sector privado, proveyendo los activos necesarios para materializar, presuntamente, el cohecho y el blanqueo de capitales que garantizan el éxito de sus proyectos de energías renovables", concluye la Guardia Civil.

El alto cargo de Ribera, el "facilitador" de la trama

La UCO describe a su vez a Eugenio Domínguez como "la figura central y del entramado criminal dentro de la Administración General del Estado". Según la unidad su papel es "determinante" para comprender el éxito de la organización criminal ya que actúa como "favorecedor" de los "intereses del Grupo Forestalia desde su posición como Subdirector General de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica y, posteriormente, como asesor del secretario de Estado de Medio Ambiente".

Según el informe, Domínguez "ejercía un control absoluto sobre los expedientes relacionados con el Grupo Forestalia". De igual manera, estableció un "circuito de tramitación cerrado que excluía a los consejeros y técnicos funcionarios del Ministerio, derivando los expedientes a equipos externos bajo su supervisión directa" y utilizó de manera instrumental la empresa pública Tragsatec con el objetivo de emitir informes técnicos "que le llegaban ya redactados para su firma, evitando así el control de los funcionarios públicos que pudieran presentar criterios técnicos desfavorables".

Para que estas resoluciones resultaran favorables, Domínguez "recibía documentación técnica de los promotores directamente en memorias USB personales, incorporándolos a la plataforma SABIA sin pasar por el registro oficial del Ministerio". De esta manera, evitaba los controles reglamentarios de entrada. De igual manera, el informe refleja que esta persona tenía una relación "inusualmente estrecha" con Forestalia hasta tal punto que testigos han declarado que Domínguez "acudía habitualmente a la sede de Forestalia por las tardes, fuera de su horario laboral". Por otro lado la unidad también explica que recibía contraprestaciones económicas por realizar estos trámites.

"El rol de Eugenio Domínguez era, presuntamente, el de un facilitador, que utilizaba su cargo en el Ministerio para garantizar el éxito de los proyectos relacionados con el Grupo Forestalia a cambio de contraprestaciones económicas canalizadas mediante un complejo entramado empresarial", concluye la UCOMA.

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