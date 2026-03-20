Un testigo relata la desastrosa situación de las vías de tren en España

Un vecino de Cataluña, identificado como Pablo y que ha preferido mantener el anonimato, ha alertado del grave deterioro de las infraestructuras ferroviarias en su zona, denunciando que la situación de las vías es "muy precaria" y que, pese a ello, no se han adoptado medidas efectivas más allá de reducciones de velocidad.

Pablo –que ha intervenido vía telefónica en el programa especial de La noche de Cuesta en La Coruña– ha explicado que los problemas en la línea ya eran evidentes antes de cualquier actuación oficial: "En el primer momento, cuando descubrimos los desperfectos que había en la vía, los trenes ya circulaban despacio", aunque ha precisado que ahora lo hacen "extremadamente lentos" debido al empeoramiento de la situación.

"La situación es mucho peor de lo que parece"

El vecino ha asegurado que el deterioro no es un caso aislado, sino que afecta a más tramos de la red: "Extraoficialmente, tenemos conocimiento de que en esta misma línea, la R2, hay algún tramo que está mucho peor que este, mucho peor".

En este sentido, ha advertido de que la realidad podría ser más grave de lo que se traslada públicamente: "La situación es mucho peor de lo que parece que se da a entender".

Ante este escenario, ha defendido una medida contundente: "En el tramo este en concreto, lo más sensato sería paralizar la circulación y repararlo".

Denuncia paralizada y sin respuesta institucional

Pablo ha relatado también la falta de avances tras la denuncia presentada por vecinos. Según ha explicado, fue interpuesta el 28 de enero y, semanas después, sigue sin resolverse: "A fecha de esta misma semana, hace dos días, estaba todavía pendiente de reparto a un juzgado que considerara si se archivaba o se llevaba a trámite".

Esto implica que, por ahora, la situación permanece sin cambios: "Estamos como el primer día de la denuncia, estamos igual".

Además, ha denunciado la ausencia total de comunicación por parte de las administraciones: "Ninguna noticia", ha señalado al ser preguntado por posibles contactos del Ministerio de Transportes o de ADIF.

Reducciones de velocidad "extraoficiales"

En cuanto a las medidas adoptadas, Pablo ha subrayado que incluso la reducción de velocidad aplicada en la línea no ha sido comunicada oficialmente: "La reducción de velocidad de la que tenemos conocimiento es completamente extraoficial".

Según ha indicado, esta información procede de canales no institucionales: "Está publicada en un perfil de Twitter que se dedica a denunciar este tipo de situaciones".

Por último, ha alertado del desconocimiento general de los usuarios sobre el estado real de las infraestructuras: "El público en general, que pasa todos los días por ahí, no sabe lo que hay debajo de los raíles, no sabe lo que debajo de las ruedas que pisan. Eso es lo penoso, lo lamentable".