Libertad Digital denunció a finales de enero la situación de algunas de las vías españolas pegadas al mar. Un reportaje fotográfico demostró la existencia de vías oxidadas y sujetas por unas fijaciones completamente roídas y destrozadas.

Pues bien, más de un mes después, ADIF – el gestor de las vías – ha reaccionado y ha ordenado la reducción de la velocidad en ese tramo – no la reparación –. Lo ha hecho cuando los maquinistas, por su cuenta y riesgo y para no jugarse la vida, ya estaban aplicando por puro sentido común esa reducción de velocidad. Así es la velocidad de respuesta de ADIF después de un accidente que ha costado la vida a 46 personas y otro que ha costado la vida a otra más.

Vía deteriorada del tramo de Barcelona.

El debate por el desastre ferroviario de Adamuz se ha centrado hasta el momento y de forma principal en la alta velocidad. El accidente de Adamuz, con 46 víctimas mortales, ha concentrado la polémica en la falta de inversión en este tipo de tren, el de mayor velocidad. Pero la falta de inversión – y de atención – en mantenimiento se extiende por toda España y por todos los tipos de trenes.

Línea de Cercanías - R2 Sur afectada

Las fotografías que ya ha publicado Libertad Digital de las vías de uno de los trenes de cercanías españoles, en concreto en la línea R2 Sur de Cataluña, son una muestra de ellos. Se trata de uno de los trenes de lo que en Cataluña se denomina 'Rodalies - R2 Sud'. El trayecto al que afecta es el de Barcelona - Villanueva y Geltrú (Vilanova i la Geltrú). Y el estado de los raíles y las fijaciones quedaba en evidencia en esas imágenes que hoy vuelve a publicar este periódico: totalmente corroídos por la humedad y con piezas casi despedazadas por completo.

Asociaciones de vecinos reaccionaron de inmediato y han surgido ya las primeras denuncias. Una de ellas se presentó precisamente por esa vía unos días después de la publicación de la noticia. Y reclamaba una acción urgente para evitar un nuevo desastre ferroviario. Pues bien, un largo mes después de todo ello, por fin se ha decretado la reducción de velocidad en ese tramo a 30 km/h, cuando los maquinistas ya lo estaban haciendo por su cuenta y riesgo para no jugarse la vida.

Informe de la denuncia

La denuncia destacaba que "un tramo de la red ferroviaria de Cercanías actualmente en servicio de la línea R2 Sur, concretamente el tramo que pasa junto al mar en el término municipal de Villanueva y Geltrú, con dirección a Barcelona, se ha constatado la existencia de elementos de fijación del carril (tirafondos, anclajes y otros componentes metálicos asociados a la vía) en un estado avanzado de corrosión y degradación estructural".

Tornillo de vía de tren.

Añadía el texto que "dicho estado se acredita mediante las fotografías que se acompañan como Informe fotográfico, en las que se aprecia de forma objetiva la presencia de corrosión profunda, exfoliación del acero y pérdida apreciable de sección resistente en los elementos descritos". Se añade en la denuncia que "la casi totalidad de los tornillos del raíl derecho sentido Barcelona que suponen unos 300 metros lineales de vía, se encuentran en las condiciones descritas y que muestran las fotografías, si bien el resto de tornillos (pasadores) se encuentran en situación similar a medida que están más próximos a la vía que está cerca del mar".

El denunciante señaló que "los componentes observados presentaban corrosión de tipo laminar o intergranular, con separación en capas del material metálico, lo que evidencia un deterioro material que podría comprometer la función estructural que dichos elementos desempeñan en la estabilidad de la vía ferroviaria".

Por último, la denuncia señalaba que "en uno de los raíles observados se identifican marcas industriales correspondientes a Ensidesa (Empresa Nacional Siderúrgica SA), entidad desaparecida como operador industrial hace más de veinticinco años, lo que permite inferir una antigüedad significativa de determinados componentes estructurales actualmente en servicio".

Tren pasando por el tramo de línea de Cercanías - R2 Sur.

Y se aclaraba que "el estado descrito, atendiendo a la naturaleza crítica de la infraestructura ferroviaria y a la función de seguridad que cumplen los elementos afectados, podría ser indicativo de una situación de obsolescencia material o de insuficiencia de actuaciones de mantenimiento, inspección y renovación".