La agenda de Koldo y las fechas de Hacienda acorralan a Montero a las puertas de las andaluzas

El juicio oral del caso Koldo va a ser mucho más que el juicio del caso mascarillas. La acusación popular unificada ha identificado cinco grandes tramas dentro de ese caso Koldo. Las cinco han sido ya elevadas al Supremo en el escrito de acusación y, por lo tanto, las cinco tendrán respuesta en la sentencia. Y entre esas cinco figura una que afecta directamente al Ministerio de María Jesús Montero: la de la negociación con su jefe de gabinete para aplazar una deuda fiscal de una de las empresas de la trama.

"Concretamente, las gestiones realizadas por los ahora acusados en favor del señor de Aldama y de su entorno pueden aglutinarse en cinco operativas diferentes, a saber", señala ese escrito de acusación: (1) Adjudicación de contratos de suministro de material sanitario por entidades dependientes del Mitma en favor de Soluciones de Gestión; (2) intermediación con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para el fraccionamiento de una deuda tributaria de una de las sociedades del señor de Aldama", señala ese escrito ya elevado al Supremo.

Hay tres puntos más: "(3) Gestiones realizadas en relación con el rescate de Air Europa, en el propio Mitma y ante otros departamentos ministeriales; (4) intermediación con el Ministerio de Industria (e indiciariamente con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) para la concesión de una licencia de operador de hidrocarburos en favor de Villafuel; y (5) emisión de permisos de movilidad para personas designadas por el sr. de Aldama".

Y los cinco puntos constituyen el caso Koldo y su correspondiente juicio oral.

El impacto político en Andalucía

Y eso significa que María Jesús Montero empieza su aventura electoral andaluza en breve y lo hace de una forma aún más inestable de lo que podría parecer. El juicio comienza el 7 de abril y las elecciones andaluzas serán en juicio.

Montero llega a esa cifra electoral tras haber sido la consejera del PSOE que se negó a reclamar en su momento la devolución del dinero de los ERE —679 millones de euros— de los beneficiados por el fraude; tras haber sido la negociadora del envío de fondos de solidaridad desde Andalucía a Cataluña; tras aparecer el rastro de Hacienda en las filtraciones contra el novio de Ayuso y de la trama de Koldo y Aldama; y, para colmo, en pleno escándalo por las acusaciones de Víctor de Aldama contra el jefe de gabinete de Montero -Carlos Moreno- por haber recibido pagos a cambio de favores fiscales a empresas relacionadas con la trama.

Pues bien, la información depositada por Aldama ante la Justicia avala esa acusación: las fechas que figuran en la agenda de Koldo como prueba de las citas con el n.º 2 de Montero coinciden con el rastro de la deuda de la sociedad beneficiada en el listado de deudas con Hacienda de las empresas.

Aldama entregó en su momento a la Justicia información que pone en aprietos a Hacienda. Y es que las fechas del trato de favor denunciado por Aldama coinciden con el rastro de las deudas con Hacienda de la empresa supuestamente privilegiada.

"Agenda Outlook incautada a Koldo. 1.- De acuerdo con la agenda Outlook intervenida a don Koldo García, el primero de los contactos apuntados es del 18 de diciembre de 2019 ("llamar Carlos Hacienda"). El 1 de septiembre de 2020 anotó una cita con "Carlos de Hacienda" para "tomar algo" con "Carlos de Hacienda" a las 13:30 y el 14 de septiembre de 2020, sólo trece días después, para tratar "temas varios" a las 08:30", señala la información depositada por Aldama ante la Justicia. Esa agenda, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, efectivamente recoge esas citas.

"El 22 de octubre de 2020, don Koldo García vuelve a quedar con don Carlos Moreno para "tomar algo". En esta ocasión es en La Latina, en el barrio que está situada la casa propiedad de don José Luis Ábalos en la que vivía don Koldo", añade Aldama. "El último contacto se refiere a una comida que tiene con don Carlos Moreno el 6 de mayo de 2021, dos meses antes de que dejara su puesto tras la destitución del sr. Ábalos".

Las fechas

Pues bien, las fechas encajan con las gestiones reclamadas. Se trataba de aplazar el pago de una deuda porque a la empresa no le convenía en ese momento: "El expediente tributario sobre PRE se tramitó en esas fechas, como resulta del expediente tributario". Y en "la lista de deudores cerrada a 31 de diciembre de 2020 la mercantil PRE no aparece con deuda, como consecuencia del aplazamiento concedido. PRE aparece por primera vez en la lista de deudores con Hacienda, cerrada a 31 de diciembre de 2021 con una deuda de 2.007.064 euros. A 31 de diciembre de 2022, la empresa aparecía con una deuda de 1.368.663 euros". Y las citas para aplazar el pago fueron justo en septiembre de 2020, cuando supuestamente y según Aldama, se habría negociado no aparecer en la lista de obligados al pago. Las fechas, por lo tanto, encajan.

Pero hubo más contactos con el jefe de gabinete de Montero. El covid estalló en 2020. El Real Decreto de estado de alarma, confinamiento y habilitación de los contratos de urgencia -sin casi controles- llegó el 14 de marzo. Y el primer contrato de la trama fue cerrado el 21 de marzo de aquel año 2020. Por lo tanto, todo lo investigado con respeto a los contratos de mascarillas ocurrió a partir de esa fecha. Pues bien, la información aportada por Víctor de Aldama y la agenda personal de Koldo García Izaguirre prueban también que hubo un contacto previo de la trama con el jefe de gabinete de Hacienda, Carlos Moreno: en diciembre de 2019.