Contacto con… pacto

El acuerdo extremeño de PP y Vox es lo más parecido a un anuncio de Hemoal que se ha visto recientemente en la política patria, con la diferencia de que los populares han decidido no sufrirlo en silencio. A Díaz Ayuso y a Moreno Bonilla se les nota incómodos, como si el asiento les quemara y no hubiera ninguna postura confortable. No les culpo: Vox ha introducido conceptos en las negociaciones que obligan a tomar partido, y en el PP siempre han creído que hay asuntos en los que la postura correcta es: ninguna. O sea, lo que diga el PSOE. Y la inmigración es uno de ellos. Feijóo se opone a la regularización masiva de un millón de personas con la misma convicción con la que un adolescente con acné acude a clase el primer día del curso. Lo hace porque es la oposición y tiene que oponerse, pero lo que le pide el cuerpo es encogerse de hombros y anunciar una Ley de Pandemias.

Tanto que aprender en el PP. Pedro Sánchez dijo que no podría dormir metiendo a Pablo Iglesias en el Gobierno, "como el 95 % de los ciudadanos de este país". "Podemos es el chavismo y es la pobreza" decía. Después de las elecciones tardó unos 45 segundos en abrazarse y fumar la pipa de la paz con el gran jefe Coleta Roja. Lo llamaron "pacto de progreso" y a correr. Luego en ese pacto de progreso entró todo el mundo. ¿Separatistas dementes que hacen campaña con el odio a sus parientes andaluces? Pa' dentro. ¿Delincuentes fugados viviendo a todo tren en Bruselas? Al fondo hay sitio. ¿Terroristas orgullosos de haber asesinado a niños? Tsk, tsk. Tan asesinos no serán si son de izquierdas. Mientras al PSOE le vale absolutamente todo para mantenerse en el poder, el PP parece estar al borde de la fractura por haber pactado algo llamado "prioridad nacional".

Y la prioridad nacional es esto: "La exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital". Es decir, lo que dice la ley vigente. ¿Por qué Vox presume de haber incluido en el pacto algo que ya es legal? ¿Y por qué el PP rechaza un texto manifiestamente neutro como si se tratara de un cuerpo extraño? Me remito a las sabias palabras de Manuel Manquiña en Airbag: el concepto es el concepto. "Prioridad nacional" no significa nada en el contexto extremeño porque, entre otras cosas, los Gobiernos autonómicos no tienen competencia en extranjería. Pero de aquí a un año, y salvo que lo impida un pucherazo o Donald Trump siga haciéndole la campaña a Sánchez, PP y Vox tendrán que entenderse para gobernar todo el país, y ahí sí que "prioridad nacional" tendrá un significado más allá de un papelito con firmas.

Se entiende que el PP no quiera que le coman la tostada por su derecha, y a la vez perder votos de un centroizquierda cansado después de ocho años de Pedro Sánchez usando la Constitución como los chaperos usaban las toallas en las saunas de su suegro. El futuro político deseable en España es uno donde la derecha es Vox y la izquierda el PP, y el CorruPSOE es el coco con el que se amenaza a los niños que votan mal. Quien deposita la papeleta del PP en una urna lo hace sabiendo que se van a tener que entender con Vox, igual que quien vota al PSOE es perfectamente consciente de que su sufragio va a servir para que los etarras salgan antes de la cárcel y Puigdemont pueda volver a Cataluña a dar berridos de lunático. Personalmente, y con tal de sacar al marido de la tetraimputada de su búnker monclovita, aceptaría que el PP llegara a un acuerdo tripartito con la Mara Salvatrucha y el Cártel de los Soles, así que cualquier pacto es bienvenido, pero la "prioridad nacional" efectivamente en algún momento tendrá que significar algo, porque los recursos son limitados y hay que priorizar. Y priorizar a los que tienen la nacionalidad es algo increíblemente obvio que lo aplican todos y cada uno de los países del mundo, menos aparentemente nosotros, que por alguna razón creemos que podemos ser la ONG del planeta Tierra.