Hallan muerto al padre la fotógrafa de 30 años misteriosamente desaparecida en Los Ángeles

El padre de Hannah Kobayashi, la fotógrafa hawaiana de 30 años que desapareció hace dos semanas en Los Ángeles, ha muerto durante la búsqueda de su hija. El cuerpo sin vida de Ryan -de 58 años- fue encontrado el domingo alrededor de las cuatro de la madrugada (hora local) en West Century Boulevard, ha informado la policía. Las autoridades no han ofrecido detalles sobre la causa de la muerte, aunque su familia afirma que ha sido un suicidio.

El hallazgo del cadáver se produjo en un estacionamiento cercano al aeropuerto, un lugar clave de la investigación por la desaparición de la mujer. Hannah, que voló a la ciudad california para hacer escala, debía haber tomado un vuelo en dirección a Nueva York el pasado 8 de noviembre. Pero no subió al avión. Desde entonces, circulan distintas hipótesis sobre lo que pasó para que no lo hiciera. Desde el secuestro a la marcha voluntaria, pasando por la captación de una secta.

"Después de buscar incansablemente por Los Ángeles durante 13 días, el padre de Hannah, Ryan Kobayashi, se quitó la vida trágicamente. Esta pérdida ha agravado enormemente el sufrimiento de la familia", reza el comunicado emitido por sus allegados. Ahora, la muerte del varón no hace más que alimentar las teorías de la conspiración relacionadas con la desaparición de su hija. Entre ellas, su posible fuga para escapar de un padre abusivo.

La relación con Ryan

Según reconoció el propio Ryan en una entrevista que concedió a CNN la semana pasada, la relación entre ellos no fue la habitual. "No tuve una relación muy estrecha con ella, mientras crecía", señaló. "No habíamos tenido contacto durante un tiempo", admitió también. "Estoy tratando de reconciliarme. Estoy tratando de recuperarla. Ese es mi principal objetivo", sentenció en declaraciones a la citada cadena de televisión.

En cualquier caso, Ryan estuvo absolutamente volcado en la búsqueda de Hannah hasta su muerte. También lo han estado los familiares y amigos tanto del padre como de la hija, como demuestran las batidas por Los Ángeles y sus movimientos en redes sociales para pedir colaboración ciudadana. Ellos no creen que Hannah tuviera motivos para querer marcharse y apuntan a la posibilidad de que alguien pueda tenerla retenida.

¿Marcha voluntaria o involuntaria?

"Hannah sigue desaparecida y se cree que corre peligro inminente. Es fundamental que todos permanezcamos alertas para intentar localizarla", señalan en el comunicado. En los días posteriores al 8 de noviembre, la fecha en la que no cogió el vuelo que debía llevarla hasta Nueva York (donde la esperaba su tía, a la que iba a visitar), desde su móvil se enviaron mensajes de texto sospechosos y además realizó transferencias de dinero a personas que su entorno no reconoce.

Eso sí, parece que las pruebas recabadas hasta el momento apuntan a que está viva. Aunque el Departamento de Policía de Los Ángeles hizo un cartel sobre la desaparición de Hannah en el que decía que fue vista por última vez en el aeropuerto, su hermana habría revelado que han logrado imágenes en las que se la habría visto -acompañada de una persona desconocida, cosa que les preocupa- en el centro de la ciudad. Concretamente, en los alrededores de la estación Pico y el Crypto.com Arena.