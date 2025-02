Donald Trump da aún más poderes a Elon Musk

Quizá lo más importante no es el decreto en sí, que excluyendo al Ejército y las demás fuerzas de seguridad, obligará a limitar los nuevos contratos de personal a un funcionario por cada cuatro que dejen el Ejecutivo y que, además, obligará a que esas nuevas contrataciones se justifiquen en un plan que deberá ser aprobado por un esbirro de Elon Musk, donde es especifique que esos funcionarios trabajarán en departamentos donde exista una gran necesidad. Es un intento de codificar de lo que hizo Musk en Twitter, donde despidió al 80% del personal y tras identificar donde se había pasado, volvió a contratar gente para puestos muy específicos.

Pero todo esto al margen, lo que me parece verdaderamente significativo es la imagen de Musk, acompañado por uno de sus hijos pequeños, al lado de Donald Trump para la firma del decreto. Y lo es porque puede verse como la respuesta del presidente de Estados Unidos a los intentos de demócratas y la prensa por disminuir su papel y agrandar el del magnate, llamándolo "presidente Musk", quejándose de que "nadie lo ha elegido" para gobernar el país y, en definitiva, haciendo ver que es el verdadero presidente. El ejemplo más descarado de esta táctica ha sido la portada de la revista Time en la que colocaron en un fotomontaje a Elon Musk sentado detrás del escritorio del presidente.

Parece claro que la idea es intentar que el mastodóntico ego de Donald Trump se vea afectado por la atención masiva que está recibiendo Musk durante estas primeras semanas y empiece a verlo con malos ojos. Y si les soy sincero, teniendo en cuenta lo poco que pueden hacer los demócratas ahora mismo para frenar al Gobierno, no me parece una táctica estúpida. De hecho, quizá con el Trump 1.0 hubiera funcionado. Pero el presidente número 47 ha supuesto un gran cambio respecto al presidente número 45 no sólo en efectividad, sino también, un poco, en personalidad.

Musk tiene una misión y Trump le apoyará

Sí, Trump, sigue siendo Trump. Preguntado por periodistas sobre la portada del Time contestó: "No sabía ni que siguiera publicándose". Pero tengo la sensación de que el atentado de julio y su poco menos que milagrosa supervivencia le cambió la mentalidad y, de hecho, ya ha dicho varias veces que considera que Dios lo salvó con un propósito. Y ese propósito sería llevar a cabo por completo su programa de gobierno, a pesar de los pesares y con la mayor velocidad, decisión y efectividad posibles.

Para lograrlo, Trump considera a Musk esencial. Y aunque seguramente siga teniendo el mismo ego del tamaño de un mastodonte, al menos por ahora parece decidido a dejarlo a un lado por un bien mayor. De eso iba el espectáculo de la Casa Blanca de este martes. No tanto de un decreto bien encaminado, pero que podía haber promulgado sin tanta pompa y boato, sino de dejar claro que Musk tiene una misión y que va a apoyarlo con todo hasta que la cumpla. Y esa misión es rebajar en año y medio un billón de dólares de déficit a base de recortes en gastos innecesarios y fraude. El otro billón de déficit confían eliminarlo gracias a una mayor recaudación debida al crecimiento económico. Una tarea gigantesca en la que, pese a las apariencias, sólo se están dando los primeros pasos.