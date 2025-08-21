Fracasa el boicot demócrata en Texas: la Cámara aprueba el nuevo mapa electoral

La Cámara de Representantes de Texas ha puesto fin al circo demócrata de las últimas semanas, cuyos congresistas huyeron del Estado para impedir que hubiera un quórum e impedir que se votara el cambio en el mapa electoral del estado para las próximas elecciones nacionales de 2026. Tras el inevitable regreso de los congresistas demócratas la cámara baja ha aprobado por 88 votos a favor frente a 52 en contra el nuevo mapa electoral con el que el Partido Republicano busca fortalecer su representación, poniendo en evidencia el fracaso del boicot demócrata.

El líder demócrata, Gene Wu, ha calificado la votación de "corrupta" y, en una pataleta sin precedentes, ha acusado a los republicanos de "mentira, engaño y robo". "Cuando no pueden ganar, hacen trampa", ha espetado, anunciando que llevarán la decisión a los tribunales para intentar que los jueces echen atrás el proyecto, que deberá ser aprobado por el Senado antes de ser promulgado por el gobernador tejano, Greg Abbott.

Cuando huyeron de Texas para retrasar la votación, los congresistas demócratas se marcharon a Illinois, cuyo mapa electoral favorece aún más a su partido que el nuevo de Texas al republicano. Con este nuevo mapa, tomando los resultados de las últimas elecciones los republicanos lograron en Texas un 58% del voto y tendrían el 79% de los congresistas, una diferencia del 21 puntos. Pero es que en Illinois, el estado al que huyeron los congresistas para hacer el paripé de que no iban a votar este cambio, los demócratas en 2025 lograron un 48% de los votos, pero un 82% de representantes, una diferencia de 34 puntos. Una ironía que incluso periodistas de las principales cadenas de televisión tuvieron que hacer notar cuando entrevistaron a algunos de estos congresistas o el gobernador de Illinois, el demócrata J.B. Pritzker.

El regreso de los congresistas "huidos" se produjo hace un par de días, después de que dieran por conseguidos los dos objetivos que se marcaron al abandonar el Estado: que se acabara la sesión especial donde se iba a realizar la votación y que lograran dar publicidad a la misma, para que sus compañeros de partido iniciaran procesos similares en sus estados. Naturalmente, en cuanto regresaron el gobernador Abbot abrió una nueva sesión especial y el presidente de la Cámara, Dustin Burrows, se aseguró mediante órdenes de arresto que no pudieran marcharse de nuevo.

Por el momento, sólo el gobernador de California Gavin Newsom ha anunciado su intención de cambiar el mapa electoral para favorecer al Partido Demócrata, pero tiene difícil que salga adelante. Los mapas electorales los establece una comisión independiente aprobada por votación popular y la opinión pública no es favorable a un cambio. Eliminarla por decreto o incluso por votación del legislativo lo enfrentaría a los tribunales, donde previsiblemente perdería, y es difícil que gane un hipotético referéndum que elimine la comisión y que se celebraría este mes de noviembre.

A pesar de que ser fruto del trabajo de una comisión independiente, el mapa de California ya favorece a los demócratas. Aplicando el mismo cálculo en California que en Texas e Illinois, el porcentaje de voto que obtuvieron los demócratas en 2024 fue de un 60,5% y el porcentaje de congresistas del 82,7%, una diferencia de 22 puntos porcentuales, ligeramente mayor que la que se espera en Texas tras este cambio del mapa electoral. Esto apunta a un sesgo natural del sistema de distritos uninominales que favorece a las mayorías aunque los mapas electorales no se elaboren con esa intención.