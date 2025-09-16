El primer detenido por el asesinato de Charlie Kirk, cuya imagen circuló por redes sociales cuando aún no se había confirmado la muerte del activista, ha declarado que mintió a las autoridades al confesar ser el autor del disparo que acabó con la vida del líder de Turning Point USA. Según fuentes cercanas al caso, el individuo afirmó que su falsa confesión buscaba ganar tiempo para que el verdadero asesino pudiera escapar, lo que no impidió que eventualmente las fuerzas del orden detuvieran al verdadero asesino, Tyler Robinson, de 22 años.

BREAKING: Police arrest suspected Charlie Kirk assassin at Utah Valley University pic.twitter.com/uGphtOMIOg — DannyKPolitics (@DannyKPolitics) September 10, 2025

El pasado 10 de septiembre, Charlie Kirk, de 31 años y fundador de Turning Point USA, fue asesinado de un disparo en el cuello durante un evento al aire libre en la Universidad del Valle de Utah (UVU), en Orem. En los caóticos minutos posteriores al tiroteo, Zinn fue detenido tras afirmar que él era el autor del disparo, lo que generó confusión entre los testigos, quienes lo increparon airadamente mientras era escoltado por la policía. Sin embargo, las autoridades pronto determinaron que Zinn no era el tirador y lo pusieron en libertad, aunque se enfrenta a cargos por obstrucción a la justicia.

Zinn es conocido en Utah por su historial de arrestos por delitos menores como allanamiento y alteración del orden público y pasó un año en prisión por amenazar con poner una bomba en la línea de meta del maratón de Salt Lake City. Según testigos, ideológicamente es más bien de derechas, pero sobre todo una persona a la que le gustaba estar en todos los fregados, inteligente, pero que no demostraba ser demasiado estable mentalmente. Zinn admitió que su falsa confesión buscaba desviar la atención de las autoridades para facilitar la huida del verdadero culpable. "Dije que fui yo para despistar a la policía. Quería que el verdadero responsable tuviera tiempo de escapar", habría declarado, según fuentes citadas por The New York Times.

El verdadero autor del crimen, Tyler Robinson, fue arrestado el 11 de septiembre en el condado de Washington, Utah, tras ser delatado por su padre, que alertó a un amigo cercano, un pastor quien a su vez contactó al sheriff local. Robinson se enfrenta cargos de homicidio agravado, obstrucción de la justicia y disparo de arma de fuego con lesiones graves. Las autoridades hallaron un rifle cerca de la escena con balas grabadas con mensajes como "¡Oye, fascista! ¡Atrápalo!" y referencias a la canción antifascista "Bella Ciao", lo que confirma la motivación ideológica. Además, el FBI confirmó que el ADN de Robinson coincide con evidencia encontrada en la escena, y un mensaje en Discord donde aparentemente confesó el crimen ha terminado por cimentar el caso en su contra.

El gobernador Cox, en una rueda de prensa, destacó la colaboración de la familia de Robinson, que "hizo lo correcto" al entregarlo, pero lamentó la radicalización del joven, que según entrevistas con allegados, había adoptado posturas políticas opuestas a las de su familia . "Es una tragedia que un joven de una buena familia haya llegado a esto", afirmó Cox, instando a los estadounidenses a "discrepar mejor" para evitar que el odio alimente más violencia.