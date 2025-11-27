Trump salva a dos pavos de ser cocinados en el horno el Día de Acción de Gracias y habla con uno de ellos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cumplido este martes con una de las tradiciones más pintorescas de la Casa Blanca, el indulto presidencial a los pavos de Acción de Gracias. Este año, los afortunados han sido Gobble ("engullir") y Waddle ("pavonearse"), dos aves nacidas en julio en una granja de Carolina del Norte y que pesan 24 y 23 kilos.

Acompañado de la primera dama, Melania Trump, el presidente celebró el acto en la Rosaleda de la Casa Blanca, ahora pavimentada tras la remodelación que él mismo ordenó durante su primer mandato. Con Gobble situado sobre un podio presidencial, Trump se dirigió a él de forma solemne, aunque con su habitual tono humorístico: "Gobble, quiero decirte algo muy importante. Por la presente, queda usted indultado incondicionalmente". declaró entre aplausos. El pavo, sorprendido por la expectación, glugluteó justo después, arrancando risas entre los asistentes.

Waddle no estaba presente físicamente y el presidente bromeó: "Waddle está desaparecido, pero no importa. Fingiremos que está aquí", quitándole importancia a la ausencia.

Ataques a Biden y bromas sobre los indultos anteriores

Como es habitual en este evento, Trump no dejó pasar la oportunidad de aprovechar la ceremonia para lanzar dardos políticos. Su objetivo principal fue su antecesor, Joe Biden, a quien ha criticado durante años por firmar documentos con lo que él llama un "bolígrafo automático" (autopen), por lo que anunció que los indultos que Biden otorgó el año pasado a los pavos Peach y Blossom serían "totalmente inválidos" por haber sido firmados con ese dispositivo. Incluso insinuó que ambos pavos estaban "camino de ser procesados", aunque finalmente aseguró que también los perdonaba.

El presidente, fiel a su estilo, continuó con las bromas políticas y aseguró que estuvo tentado de llamar Schumer y Pelosi a los pavos de este año, en referencia a los líderes demócratas del Congreso, pero desistió al recordar que "con esos nombres jamás los indultaría".

Trump dirigió un ataque directo al gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, a quien llamó "gran gordo y vago", vinculándolo con la inseguridad en su estado. Acto seguido añadió, con ironía, que él mismo también quería perder algunos kilos.

Aves de hotel de lujo y retiro universitario

Los dos pavos, de plumaje blanco y cabeza azul, fueron seleccionados en el concurso anual organizado por la Federación Nacional del Pavo y alojados en un hotel de lujo cercano a la Casa Blanca, como marca la tradición moderna. Tras recibir el indulto presidencial, los pavos no regresan a granjas comunes, vivirán el resto de sus días bajo el cuidado de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, donde pasarán a formar parte de un programa educativo.

El gesto contrasta con la realidad culinaria del país: cada año se sacrifican alrededor de 46 millones de pavos para la cena de Acción de Gracias, que conmemora el banquete compartido en 1621 entre colonos ingleses e indígenas para celebrar una buena cosecha.

Esta curiosa tradición se remonta a mediados del siglo XX con George H. W. como presidente en 1989, quien de forma presencial usó oficialmente el término ‘indulto’ para salvar y describir el evento dedicado a los pavos. Desde entonces, los presidentes han seguido con la celebración siendo cada vez más mediática, pues la participación familiar cobra mayor importancia para mostrar el lado más cercano del mandatario del país.

Año tras años, las aves indultadas pasan a una lista exclusiva de pavos simbolizando un acto de compasión, solemnidad y humor en un acto simbólico con nombres peculiares.