Estados Unidos augura que Europa "será irreconocible en 20 años"

El Gobierno de Donald Trump ha publicado este viernes su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, un documento de más de 50 páginas en el que vuelve a arremeter contra la UE en su apartado dedicado a Europa y también defiende un apaciguamiento de Europa frente a Rusia.

El informe habla de la pérdida de influencia europea, en alusión a la economía y el peso en el PIB global, "en parte por regulaciones nacionales e internacionales que minan creatividad e industria", de su "insuficiente" gasto militar y también de "problemas aún más profundos", dice. El documento dice que el continente está sufriendo una erosión de su civilización y carga contra la UE y su regulación "que daña la libertad política y la soberanía", las políticas migratorias "que están transformando el continente y creando conflictos", la supresión de la "oposición política", la caída de la natalidad y la pérdida de "la identidad nacional y de la confianza en sí misma".

Según el gobierno de Donald Trump, "si estas tendencias continúan, el continente será irreconocible de aquí a veinte años". Y pone en duda que ciertos países europeos "tengan la fortaleza militar y económica suficiente para continuar siendo aliados fiables". "Queremos que Europa siga siendo Europa, que recupere su autoestima y abandone este enfoque fallido en la asfixia regulatoria".

Buena parte del texto está dedicado a Rusia y la guerra de Ucrania, justificando la política de Trump en este asunto. Señala que los aliados europeos "disfrutan de ventajas significativas" sobre Rusia a nivel de poder duro, es decir, presión militar y económica, "excepto en lo que a armas nucleares se refiere" pero "como resultado de la guerra de Rusia en Ucrania, las relaciones europeas con Rusia se han atenuado significativamente y muchos europeos ven a Rusia como una amenaza existencial".

El resultado es un "riesgo de conflicto" entre Rusia y los países europeos que Estados Unidos quiere aliviar a través de un "cese rápido de las hostilidades en Ucrania" para evitar una "escalada de la guerra". Y aboga por "restablecer la estabilidad estratégica con Rusia", y, en último término, facilitar "la reconstrucción de Ucrania posterior a las hostilidades para posibilitar su supervivencia como un estado viable".

El documento estratégico avisa de que la guerra en Ucrania ha tenido un "efecto perverso" en Europa, cuya "dependencia externa no ha dejado de aumentar", y ha puesto como ejemplo a Alemania, cuyas "compañías químicas están construyendo en China sus plantas de procesado mientras usan gas ruso que no pueden obtener a nivel doméstico". El caso alemán es ejemplo, según el texto, de que "la Administración Trump está chocando con la postura de responsables europeos que mantienen expectativas irreales sobre la guerra" en Ucrania, según indica un documento que describe a Europa como un escenario de inestabilidad política derivada del conflicto.

Estos "responsables", estima Washington, "están encaramados en gobiernos en minoría, muchos de los cuales pisotean los principios básicos de la democracia para reprimir a la oposición".

Añade que Europa sigue gozando de una "importancia vital, tanto estratégica como cultural" para Estados Unidos y el objetivo de Washington "debería ser ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual". La diplomacia estadounidense, afirma, debería apoyar "esta democracia genuina": "América anima a sus aliados en Europa a revivir este espíritu", con el resurgimiento del espíritu nacionalista, y "la creciente influencia de los partidos patrióticos europeos". "Queremos trabajar con nuestros aliados en la restauración de su vieja grandeza", dice.