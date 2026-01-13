Trump, a los "patriotas iraníes": "La ayuda está en camino"

Las protestas que sacuden Irán desde hace dos semanas se han cobrado un número elevado de víctimas difícil de cuantificar por el cerrojazo informativo que el régimen de los ayatolás ha impuesto. La revuelta, que se inició el pasado 28 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán, y que tenía inicialmente un tinte económico, ha mutado rápidamente en una gran protesta política contra el régimen. Las cifras de muertos son difíciles de calcular. Algunas fuentes hablan de 2.000 y de miles de detenidos. Pero otros hablan de cifras aún mayores. Una activista por los derechos humanos, Nilufar Saberi, ha denunciado en esRadio, una "masacre incalculable" con cifras de muertos por encima de los 12.000.

La revuelta iraní se ha producido en un momento de alta tensión internacional, con Ucrania y Venezuela como focos de tensión, y la segunda fase del proceso de paz en Gaza. En junio de 2025, además, las instalaciones nucleares iraníes fueron objeto de bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel, que ya había provocado inestabilidad en el país antes de que estallase la revuelta en las calles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido estos días de que intervendría en el país si el régimen continuaba disparando contra los manifestantes.

En un mensaje en Truth Social este martes, Trump se ha dirigido a los "patriotas iraníes" para decirles que "¡sigan protestando, tomen el control de sus instituciones! Anoten los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese el asesinato sin sentido de manifestantes".

Mensaje de Donald Trump a los iraníes

"La ayuda está en camino. ¡MIGA! [Make Iran Great Again] Presidente Donald J. Trump".

La Casa Blanca afirmó este lunes que "la diplomacia siempre es la primera opción" para Trump, pero que no descartaba ninguna alternativa, entre ellas un posible ataque a Irán.