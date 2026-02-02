Los agentes que mataron a Alex Pretti en Minnesota se llaman Ochoa y Gutiérrez

El medio ProPublica ha revelado la identidad de los funcionarios implicados en el suceso del pasado 24 de enero. Según registros gubernamentales, Jesús Ochoa y Raymundo Gutiérrez fueron quienes abrieron fuego. Ochoa pertenece a la Patrulla Fronteriza, mientras que Gutiérrez está adscrito a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Un informe remitido al Congreso por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirma que dos efectivos, de un grupo de ocho, realizaron los disparos. La información se sustenta en una revisión interna de las cámaras corporales, cuyo contenido no ha trascendido a la opinión pública. Es la segunda muerte en operativos federales en la zona este mes.

Ante la presión política, el Departamento de Justicia ha abierto una investigación por posible violación de derechos civiles. Ambos efectivos, originarios del sur de Texas, han sido suspendidos. Gutiérrez forma parte de una unidad de respuesta especial que ejecuta operaciones de alto riesgo similares a las de los equipos SWAT.

Tras los disturbios, el presidente ha relevado a Gregory Bovino como jefe del operativo en Minnesota, encargando el mando de la situación a Tom Homan, conocido por su firmeza y profesionalidad en la frontera. Mientras organismos como Human Rights Watch exigen una investigación independiente, el Ejecutivo ha ordenado el repliegue de agentes en manifestaciones, manteniendo la defensa de edificios federales.