Gisèle Pelicot, mujer del 'monstruo de Aviñón': "Al violador no siempre te lo encuentras en un aparcamiento"

Dominique Pelicot y otros 50 hombres están siendo juzgados en Aviñón (Francia) por haber drogado y violado a la mujer del primero cuando ella se encontraba inconsciente. El esposo de la víctima no sólo participó en las agresiones sexuales, si no que concertó cientos de citas con desconocidos para que abusaran de su mujer en su propia casa. "Soy una mujer totalmente destruida", ha reconocido ella en la sesión del juicio celebrada este miércoles.

Gisèle Pelicot se ha dirigido por primera vez -desde que arrancara el juicio en septiembre- al hombre con quien compartiera su vida durante cincuenta años y que ahora se sienta en el banquillo como principal acusado de la causa abierta por las reiteradas violaciones a las que ella fue sometida a lo largo de toda una década. "¿Cómo me pudiste traicionar así? Dejar que estos desconocidos entrasen a nuestra habitación", le ha espetado.

A pesar de que han pasado cuatro años desde que Gisèle fuera conocedora de los hechos, apenas ha podido mirar directamente a su ya exmarido (el divorcio se formalizó el pasado mes de agosto). A lo largo del proceso, ha explicado, se ha sentido "herida". Y no sólo porque ha tenido que ver el material audiovisual de las violaciones que Dominique guardaba o conocer las agresiones sexuales a las que fue sometida con todo lujo de detalles, sino porque -además- se ha sentido "cuestionada".

Es por esto que la víctima no quiso que las sesiones se realizaran a puerta cerrada. Quería que no quedara ninguna duda sobre lo que sucedió en aquella habitación: fue violada en multitud de ocasiones por su marido y al menos medio centenar de hombres más, cuando ella se encontraba dormida, como consecuencia de los somníferos que su esposo le suministraba aprovechándose de la confianza que ella tenía depositada en él.

Un matrimonio normal

"Cuando tomé la decisión (de que no fueran a puerta cerrada), fui consciente de que no debía tener vergüenza. De que no podía reprocharme nada", ha destacado Gisèle. Ella creía tener un matrimonio normal. Convivió con Dominique durante 50 años, tuvo tres hijos y compartieron "momentos difíciles, vacaciones, cumpleaños, Navidades". Pero ese "padre atento" era en realidad un depredador sexual.

"Al violador no siempre te lo encuentras en un aparcamiento, a altas horas de la noche", ha advertido, "también puede estar dentro de tu familia, de tus amigos". El propio Dominique ha reconocido ser "un violador, como todos los presentes en la sala" durante su comparecencia en sede judicial. Aunque ha sido más que eso, lo que revela la investigación y la declaración del resto de acusados es que ha ejercido de ‘maestro de violadores’.

Un depredador sexual

Gisèle todavía no da crédito a que Dominique pudiera haber cometido los terribles hechos que se le imputan. Pero no hay lugar a dudas, fotografiaba y grababa las agresiones sexuales (a su mujer y otras víctimas). Ese fue su gran error. Ese material vertebra la acusación contra él y otros 50 hombres que habrían agredido sexualmente a su mujer durante una década. Ofrecía a su esposa como juguete sexual a través de una plataforma de contenidos pornográficos que la policía clausuró el pasado mes de junio -Coco-.

El monstruo de Aviñón -como se le conoce en la actualidad- fue detenido en septiembre de 2020, cuando le pillaron grabando por debajo de la falda de varias mujeres en un supermercado. Los investigadores no imaginaban entonces que podían estar ante uno de los mayores casos de violencia sexual de la historia de Francia. Las grabaciones que encontraron en su ordenador revelaron la magnitud de los hechos que había cometido junto con más de medio centenar de hombres.