Un conductor polaco se salva de milagro tras el brutal choque de un tren contra su furgoneta

Dramática imagen la de una furgoneta que quedaba atrapada entre las barreras de un paso a nivel en Polonia que ha sido captada por las cámaras de seguridad del lugar.

Con el tren aproximándose a gran velocidad y las barreras bajadas, el conductor intentó maniobrar marcha atrás y mover el vehículo hacia un lado para esquivar el golpe. La grabación muestra cómo, mientras realizaba la maniobra, el tren impactó con fuerza la parte trasera de la furgoneta, que quedó severamente dañada.

A pesar del tremendo impacto, el conductor no resultó herido aunque puede ser acusado de conducta imprudente.