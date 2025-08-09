Zelenski, tras el anuncio de la reunión Trump-Putin: "No regalaremos tierras"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski ha reaccionado a la reunión que tendrán los líderes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, el próximo 15 de agosto en Alaska. Zelenski ha criticado la ausencia de Kiev en el proceso de negociaciones de paz y ha insistido en que Ucrania no cederá territorio a Moscú: "Los ucranianos no regalarán sus tierras al ocupante".

En su discurso, ha afirmado que "la respuesta a la cuestión territorial ya está en la Constitución de Ucrania" y que Kiev "no recompensará a Rusia" por haber iniciado la agresión contra su país. El presidente ucraniano está dispuesto a colaborar con Trump y el resto de los socios europeos para lograr "una paz real y duradera que no se derrumbe por deseos de Moscú".

No obstante, ha criticado la falta de presencia ucraniana en el encuentro pactado entre EEUU y Rusia: "El presidente Trump ha anunciado los preparativos para su reunión con Putin en Alaska: muy lejos de esta guerra que se desata en nuestra tierra, contra nuestro pueblo, y que, de todos modos, no puede terminar sin nosotros, sin Ucrania", ha alegado.

Ukraine is ready for real decisions that can bring peace. Any decisions that are against us, any decisions that are without Ukraine, are at the same time decisions against peace. They will not achieve anything. These are stillborn decisions. They are unworkable decisions. And we… pic.twitter.com/JFg0rIeLzP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2025

Decisión contra la paz

Volodímir Zelenski ha asegurado que cualquier decisión relacionada con la guerra que se toma al margen de Kiev "es una decisión contra la paz". No solo eso, se trata de una decisión que "nace muerta" ya que es "inviable". Son reiteradas las ocasiones en las que el presidente ucraniano ha pedido que se produzcan negociaciones cara a cara con Putin con el objetivo de poner fin al conflicto.

Una de los principales obstáculos en esas negociaciones han sido los territorios ocupados por Moscú durante el conflicto – Lugansk, Donetsk, Zaporiyia, Jersón –, así como la cuestión de Crimea.

El encuentro entre ambos líderes políticos se concretó a raíz de la visita del enviado estadounidense Steve Witkoff a Moscú el pasado jueves 7 de agosto, el día antes de que expirase el ultimátum dado por Trump para que Rusia tomase medidas para poner fin a la guerra, so pena de nuevas sanciones.