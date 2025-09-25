Carlos Cuesta y Nicolás Pascual De la Parte han analizado la actualidad internacional en la sección España en el mundo dentro del programa La noche de Cuesta, de esRadio. Todos los miércoles, el periodista Carlos Cuesta estará acompañado de Pascual de la Parte, un diplomático "de los de verdad", que ha sido embajador en la OTAN y actualmente ejerce como europarlamentario por el Partido Popular en el Parlamento Europeo.

Durante el programa de este miércoles, Pascual de la Parte ha repasado con Carlos Cuesta una batería de asuntos geoestratégicos que, a su juicio, ponen a España y a la OTAN ante "una escalada peligrosa e intranquilizante".

Pascual de la Parte ha relatado su reciente viaje a Groenlandia: "He estado en una misión de comité que coordino para reforzar nuestro apoyo a Dinamarca" y participar en maniobras en aguas de la isla, cuyo valor estratégico –ha dicho– ha sido puesto también en la diana por líderes como Donald Trump. "Donald Trump sobre todo quiere controlar el paso de los submarinos del Océano Ártico al Atlántico Norte", ha afirmado, y ha añadido que Dinamarca "no tiene capacidad para detectar submarinos enemigos".

Sobre el incidente que afectó a un avión con la ministra Margarita Robles a bordo, el eurodiputado ha relativizado el suceso: "Me alegro muchísimo de que la ministra y los demás ocupantes estén en perfecto estado de salud, tampoco habría que exagerar mucho el tema", y ha señalado que el amago de bloqueo del GPS se produjo en una zona de control ruso próxima a Kaliningrado. Ha recordado además que el avión llevaba un "GPS militar, totalmente inmune" porque está conectado a un satélite militar.

Capacidad política y geoestratégica de la OTAN

Pascual de la Parte ha advertido de que Rusia está "testando la capacidad política y geoestratégica" de la OTAN y de sus aliados, y subrayó la necesidad de enviar a Moscú "un mensaje claro": "Cuanto más nos hostigue, cuanto más nos provoque, más reforzaremos nuestra respuesta". En este contexto criticó la falta de planificación en la defensa frente a amenazas de bajo coste –como drones "de mil dólares"– frente a respuestas que obligan a desplegar sistemas caros como los Patriot o cazas F-35. "Putin, como sigamos así, nos va a arruinar antes de invadirnos", ha sentenciado, reclamando un "muro antidrones" y defensas en varias capas.

Sobre la cooperación con Ucrania, Pascual de la Parte ha subrayado el valor del "know-how" ucraniano: "Ellos tienen las capacidades para tumbar del 80 al 90% de todos los drones rusos que incursionan en su espacio aéreo", por lo que –ha dicho– habrá que pedirles ayuda y aprender de su experiencia. A la vez destacó que España contribuye a misiones como la de policía aérea en Lituania, con "ocho cazas españoles" desplegados.

La política exterior de Sánchez

El eurodiputado también ha criticado la política exterior y de defensa del Gobierno español en relación con Israel. Sobre el real decreto que prohíbe la compraventa y tránsito de armas a Israel, advirtió de los costes y riesgos: "Si prohibimos la compraventa de armas y la tecnología con Israel, los que perdemos somos nosotros, tendremos que indemnizarlos por la rescisión unilateral de contratos vigentes", y señaló la dificultad práctica de distinguir productos procedentes de territorios ocupados del resto. "Perdemos toda capacidad de interlocución con respecto a un actor indispensable para la paz en esa zona que es Israel", ha dicho en esRadio.

Cuesta y Pascual de la Parte han dedicado también parte del diálogo a la situación interna española. El eurodiputado ha acusado al presidente del Gobierno de priorizar la "agenda doméstica" y usar foros internacionales para "sobreactuaciones teatrales" que, a su juicio, dañan intereses nacionales. Sobre la coyuntura política, ambos han coincidido en apostar por una convocatoria electoral en primavera: Pascual de la Parte se ha mostrado partidario de "la primera del 26 de abril, mayo" para cambiar al Ejecutivo.

En su diagnóstico final, Pascual de la Parte ha reclamado unidad en la respuesta occidental frente a Rusia y más sanciones económicas para que "sea tan costoso" para Moscú mantener la guerra en Ucrania que termine por negociar: "Tenemos que demostrarle que no, que nos mantenemos firmes, que somos capaces de responder con una sola voz". Con ese mensaje ha cerrado su intervención, reclamando una estrategia que combine capacidad militar, sanciones económicas y coordinación aliada.