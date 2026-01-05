El sabotaje de un grupo de ultraizquierda deja sin luz a 45.000 hogares en Berlín: "Es terrorismo"

El grupo activista alemán de extrema izquierda Vulkangruppe – Grupo Volcán – se ha atribuido el sabotaje que provocó un incendio en una infraestructura eléctrica del suroeste de Berlín y dejó sin suministro a decenas de miles de hogares, una acción que el alcalde de la ciudad, Kai Wegner, ha calificado de terrorismo.

Los servicios de inteligencia interior alemanes atribuyen a Vulkangruppe varios ataques incendiarios en Berlín y Brandeburgo desde 2011. En marzo de 2024, el grupo ya reivindicó un sabotaje que interrumpió el suministro eléctrico a la fábrica de Tesla en Grünheide, en las proximidades de Berlín.

45.000 hogares afectados

Según Stromnetz Berlín, el sabotaje dejó sin electricidad a unos 45.000 hogares y 2.200 clientes comerciales en los distritos de Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee y Lichterfelde. En este último distrito, casi la totalidad de los aproximadamente 10.000 hogares y 300 comercios han sido ya reconectados a la red.

🇩🇪 BERLIN: An attack on the Berlin electrical grid happened and big parts of the city are without electricity! According to the operator Stromnetz Berlin, a large-scale power outage in the southwest of Berlin affects 45,000 households and 2200 businesses in Nikolassee,… pic.twitter.com/yBUmhgLydc — Lord Bebo (@MyLordBebo) January 3, 2026

No obstante, la compañía informó de que cerca de 30.000 hogares y alrededor de 1.800 clientes comerciales continúan sin suministro. La empresa prevé que la restauración completa del servicio no será posible hasta el jueves por la tarde.

El corte eléctrico también afectó a la telefonía móvil y a la calefacción en algunas zonas. La situación obligó al cierre de comercios y llevó a hospitales y residencias de ancianos a reubicar a pacientes y residentes, en un contexto de temperaturas especialmente bajas, con valores bajo cero y nevadas en la capital alemana.

Reivindicación del sabotaje

La autoría de este ataque fue reclamada por el grupo en una carta que, según la Policía, estaba en su poder desde el sábado y fue publicada en Internet el domingo. En el texto, Vulkangruppe aseguró haber saboteado "con éxito la central eléctrica de gas de Berlín-Lichterfelde" y presentó la acción como una respuesta a la expansión de este tipo de infraestructuras energéticas en Alemania.

Según el documento, el sabotaje se enmarca en lo que la organización define como "una medida necesaria" y "un acto de autodefensa y de solidaridad internacional" con quienes, afirmaron, protegen el medio ambiente. El grupo sostuvo que su objetivo es evidenciar "las conexiones entre la riqueza, el estilo de vida imperialista y la destrucción" del entorno natural.

La respuesta del alcalde de Berlín

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, de la Unión Demócrata Cristiana, condenó el ataque y afirmó que no se trata únicamente de un incendio provocado o de un acto de sabotaje. En declaraciones a la televisión regional RBB, recogidas por la agencia alemana DPA, Wegner señaló que "es terrorismo" y pidió que los responsables sean detenidos.

El regidor insistió en que lo ocurrido "no es una broma", sino un ataque que ha puesto en riesgo a la población y a infraestructuras críticas de la ciudad.

Der Regierende Bürgermeister @kaiwegner in der rbb-Abendschau zum Anschlag gegen das Stromnetz Berlin. Das ganze Interview könnt ihr euch hier anschauen: ➡️ https://t.co/67UieolIFF pic.twitter.com/8un1GkYN2W — Senatskanzlei Berlin (@RegBerlin) January 4, 2026

Detalles técnicos del ataque

Para respaldar su versión de los hechos, los activistas alemanes de extrema izquierda ofrecieron detalles sobre el lugar afectado. Afirmaron que bajo el puente de cables incendiado había 64 conductos, la mayoría ocupados por cables de alta tensión, que habrían sido conectados entre sí mediante cuatro picas de construcción con el fin de provocar un cortocircuito.

El operador de la red eléctrica, Stromnetz Berlín, confirmó que el incendio se produjo en un puente de cables y que el sabotaje afectó de forma directa al suministro eléctrico en varios distritos del suroeste de la capital alemana.

Disculpas selectivas a los afectados

En su comunicado, el Vulkangruppe expresó "sus más sinceras disculpas" a las personas "menos favorecidas y vulnerables" que se vieron afectadas por el corte de suministro. Subrayó que estas poblaciones no eran el objetivo de la acción y solicita asistencia para quienes necesitan atención, así como para residentes desfavorecidos y personas que se sintieron aisladas por la situación.

Sin embargo, el texto aclaró que esa consideración no se extiende a otros sectores de la población. La organización señaló que su "compasión" hacia propietarios de mansiones, empresas inmobiliarias, embajadas y residentes adinerados de la zona es "limitada", al considerar que los estilos de vida de los sectores más ricos contribuyen a la degradación ambiental.