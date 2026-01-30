Francia suprime el "deber conyugal" de su legislación: casarse ya no obliga a mantener relaciones sexuales

La Asamblea Nacional de Francia ha aprobado por unanimidad una reforma legal que marca un antes y un después en la concepción del matrimonio y del consentimiento sexual. Con 106 votos a favor y ninguno en contra, los diputados han dado luz verde a una ley que suprime el llamado "deber conyugal" y deja claro que casarse no implica, en ningún caso, la obligación de mantener relaciones sexuales.

La medida se enmarca en un proceso más amplio de revisión de las leyes sobre consentimiento y violencia sexual, impulsado por las graves polémicas que han sacudido el país en los últimos años. En particular, el texto es considerado una consecuencia directa del impacto del caso de Gisèle Pelicot, la mujer que fue drogada por su propio marido y ofrecida a decenas de desconocidos para que abusaran sexualmente de ella, un caso que conmocionó al país y puso el foco en los vacíos legales existentes dentro del matrimonio.

"Pienso en estos momentos en las mujeres que han sido forzadas y que han sufrido violaciones conyugales", declaró la diputada de Los Ecologistas Marie-Charlotte Garin, coautora de la propuesta de ley. "Esperamos que este texto sirva de punto de partida, para que todo esto acabe de una vez".

Hasta ahora, el Código Civil francés establecía que "los cónyuges se comprometen mutuamente a una vida en común", una expresión ambigua que durante años fue interpretada por algunos tribunales como un deber implícito de mantener relaciones sexuales. De hecho, según la información que proporciona El Mundo, en 2019, un hombre utilizó ese argumento para justificar una demanda de divorcio basada en la negativa de su esposa a mantener relaciones íntimas.

La nueva ley, aprobada esta semana y pendiente ahora de su paso por el Senado, introduce un cambio explícito: a partir de ahora, en el momento de contraer matrimonio civil, se leerá en voz alta la siguiente cláusula: "Esta vida en común no crea niguna obligación para los cónyuges de mantener relaciones sexuales".

"El matrimonio no puede ser una burbuja en la cual el consentimiento sexual se considera como algo definitivo y para toda la vida", declaró Marie-Charlotte Garin. Durante el juicio a Dominique Pelicot, condenado a 20 años de cárcel por las violaciones organizadas y cometidas contra su esposa, varios acusados alegaron que, aunque la mujer estuviera drogada y dormida, contaban con el "permiso" del marido para tocarla y abusar sexualmente de ella".

La reforma complementa además la ley aprobada el año pasado que redefinió el delito de violación para incorporar de forma explícita la noción de "no consentimiento". Hasta entonces, la legislación francesa se centraba en actos cometidos "con violencia o sometimiento, bajo amenaza o por sorpresa", dejando fuera situaciones en las que no existía consentimiento, aunque tampoco hubiera fuerza física evidente. Aprobado con 106 votos a favor y 0 en contra, el texto debe ser ahora examinado por el Senado.