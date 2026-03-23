Dos semanas después de las elecciones en Baden-Württemberg, Alemania ha celebrado los segundos comicios regionales que le corresponden este año en el estado de Renania-Palatinado, con malas noticias para casi todos los partidos y, de nuevo, una importante subida de Alternativa para Alemania.

La CDU ha ganado los comicios con un 31,3 por ciento de los votos mientras que los socialistas, con un 25,9 por ciento de los votos, han quedado por detrás en un territorio que llevaban gobernando 35 años. Aunque el porcentaje es mucho menos dramático que el obtenido en Baden-Württemberg, donde la batalla se libró entre conservadores y verdes, el SPD ha sufrido un nuevo varapalo con una derrota en uno de sus feudos y una caída de casi 10 puntos.

Para los socialistas, se trata de su peor resultado histórico en la región y suma así un nuevo varapalo en las urnas desde los diez puntos que se dejó en las federales y las últimas caídas regionales. La CDU, mientras, consuma el vuelco sumando 3,3 puntos más respecto a las elecciones anteriores. El partido ha celebrado con entusiasmo la victoria que les devolverá al poder en el estado natal de Helmut Kohl.

Como en otros comicios, Alternativa para Alemania logra colocarse de tercera fuerza con 11,2 puntos más que en los anteriores comicios lejos de su granero de votos, el este alemán. El partido, con un 19,5 por ciento de votos, logra su mejor resultado en un land del oeste y se hace con 24 escaños. Los Verdes bajan y la CDU y el SPD tendrán que pactar para gobernar. El resto de partidos se quedan fuera del parlamento.

En el día después de los comicios, el partido más conmocionado es el socialista ante una nueva evidencia del rumbo de su partido y el efecto que está teniendo en esta deriva el Gobierno de coalición con Friedrich Merz. El presidente del SPD, Lars Klingbeil, y la copresidenta del partido, Bärbel Bas, han apuntado que en los próximos días se analizará si "el camino emprendido es el correcto" aunque han rechazado cambios de liderazgo que puedan sumir al partido "en el caos".