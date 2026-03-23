Muere a los 43 años Leonid Radvinsky, el propietario de OnlyFans

El multimillonario Leonid Radvinsky, conocido por revolucionar el mercado del porno con OnlyFans, ha fallecido este lunes a los 43 años de edad. El magnate habría librado una larga batalla hasta su muerte, ha informado la compañía a la agencia de noticias Bloomberg.

Con el trágico desenlace, se abre una fase de incertidumbre para la plataforma de contenido para adultos, de la que Radvinsky tenía una participación mayoritaria desde 2018 y que sería el artífice de transformar la industria al permitir que los creadores cobraran directamente a los usuarios por el contenido compartido.

Aunque la empresa fue fundada en 2016 por Guy y Tim Stokely –padre e hijo– OnlyFans alcanzó la fama con posterioridad, especialmente durante la pandemia. El ascenso de la compañía comienza a raíz de que los contenidos pornográficos fueron prohibidos en las redes sociales y la plataforma permitió alojarlos en ella.

OnlyFans, que cobra a los suscriptores una comisión del 20% de los contenidos vendidos, reportó más de 4,6 millones de cuentas de creadores y unos 377 millones de seguidores en 2014, lo que se tradujo en unos ingresos de 1.400 millones de dólares.